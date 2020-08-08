Çocuklarda dikkat dağınıklığı ve asabiyete neden oluyor!

Her çocukta doğuştan bulunan geniz eti üst solunum yoluna ulaşan mikroplara karşı vücudun enfeksiyonlarla savaşmasına yardımcı olmak için antikor üretirler. Ancak geniz eti burundan hava geçişini azaltır ve kulağı havalandıran östaki borularının ağzını kapatacak boyutlara ulaştığında pek çok soruna neden olabilir. Peki, Geniz eti belirtileri nelerdir? Çocuklarda geniz eti hangi sorunlara neden olur? Geniz eti ameliyatı nasıl yapılır? Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım geniz eti belirtileri ve tedavi yöntemlerini anlattı.

Çocuğunuzda dikkat dağınıklığı, ders başarısında azalma, huzursuzluk ve asabiyet varsa sebebi geniz eti olabilir. Çocuklarda uykuda solunum problemine bağlı bu belirtiler çok fazla görülüyor, ancak geniz eti akla gelmediği için tedavide gecikmeler yaşanıyor. Peki, Geniz eti belirtileri nelerdir? Çocuklarda geniz eti hangi sorunlara neden olur? Geniz eti ameliyatı nasıl yapılır? Çocuklarda geniz eti tedavisi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım geniz eti belirtileri ve tedavi yöntemlerini anlattı.

GENİZ ETİ TEKRARLAYAN ENFEKSİYONLARA NEDEN OLUR

Temel olarak iki yolla problem yaratır. Birincisi; çok büyüdüğünde mekanik olarak genizi kapatır ve tıkayıcı uyku apnesi denilen uykuda solunumun duraklamasına kadar varan ciddi problemler oluşturur. İkinci olarak; tıkayıcı özelliğinden bağımsız olmak üzere geniz eti mikroplarla istila edildiğinde mikropların büyümesine ortam hazırlar. Bu durum, geniz etinin yerleştiği bölüm tam bir kavşak olduğundan, üst ve alt solunum yollarında tekrarlayan enfeksiyonlara sebep olur.

ÇOCUKLARIN YÜZ ŞEKLİNİ DEĞİŞTİREBİLİR

Problemin uzun sürmesi sonucu çocuklarda uzun ve ince yüz yapısı, yüksek damak, üst çenenin öne doğru büyümesi, ağızın sürekli açık olması hali, bozuk dişler ve göz altlarında çöküklükle karakterize “adenoid yüz” denilen tipik bir yüz ifadesi ortaya çıkar. Bu çocuklar anneden babadan çok birbirlerine benzer, bu hastaların yüz görünümü çok tipiktir, kapıdan girerken tanımak mümkündür.

ÇOCUKLARDA GENİZ ETİ HANGİ SORUNLARA NEDEN OLUR?

Geniz eti olan çocuklarda; tıkayıcı uyku apnesi, üst solunum yolu direnç sendromu, horlama, burun tıkanıklığı ve buna bağlı ağız solunumu, dikkat dağınıklığı ve buna bağlı ders başarısında azalma, huzursuzluk ve asabiyet, gece altına işeme, yutma ve konuşma bozukluğu, tat ve koku almada azalma, orta kulakta sıvı toplanması, işitmede azalma, anormal yüz ve diş gelişimi, büyüme ve gelişme geriliği, pulmoner hipertansiyon, kor pulmonale, orta kulak iltihabı, sinüzit, bademcik iltihabı, akciğer iltihabı gibi problemlerle karşılaşılır.

TANI NASIL KONULUYOR?

KBB uzmanlarının sahip olduğu endoskop ile ağız içerisinden veya Fleksibil Endoskop ile burun içerisinden kolayca saptanabilir.Muayeneye uyum sağlamayan çocuklarda Lateral Nazofarenks grafisi ile de saptanabilir.

GENİZ ETİ TEDAVİSİ VE AMELİYATI NASIL YAPILIR?

Aktif enfeksiyon varlığında ilaç tedavisi ile tedavi ettikten sonra mutlaka endoskop ile tekrar kontrol edilmelidir. Büyük olanlar için kortizonlu burun damlaları denenebilir veya günübirlik ameliyat ile tedavi edilebilir.