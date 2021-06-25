Bu sene hacca gidilecek mi 2021, hac iptal mi oldu? Hac ücretleri iade edilecek mi? Diyanet'ten hac başvurusu ve hac ücreti iadesi açıklaması!

Bu sene hacca gidilecek mi 2021, hac iptal mi oldu? Hac 2021 gelişmeleri yakından takip ediliyor. Hac’daki son durum Diyanet İşleri Başkanlığı yayınladığı yazıyla hac ile ilgili son gelişmeyi duyurdu. Koronavirüs önlemleri nedeniyle İslam’ın şartından biri olan hac farizasının bu sene yapılıp yapılmayacağı merak ediliyordu. Yapılan açıklamaya göre, 2021 yılına devredilen hacı adaylarının kayıt haklarının 2022 yılına aktarılmasına karar verildi. 2022 yılına kesin kayıt hakkı devredilen ancak hacca gitmekten vazgeçen hacı adaylarının ücretleri ise geri iade edilecek. Peki, hac ücretleri ne zaman iade edilecek? Diyanet'ten hac başvurusu ve hac ücreti iadesi açıklaması…

Hac bu sene var mı, Hac iptal mi oldu sorusu Diyanet'in yaptığı açıklama ile yanıt buldu. Suudi Arabistan hükümetinin, "Kovid-19 salgını nedeniyle 2021'de hac ibadetinin sadece ülke içinde yaşayan ve değişik milletlerden oluşan sınırlı sayıda Müslüman ile ifa edileceği açıklamasının ardından Diyanet de bir açıklama yaptı. Açıklamada “Hacı adaylarının, daha önce hesaplarında bırakılan 1000’er riyalin 2022 yılı haccından mahsup edilmek üzere blokesi devam edecek. 2022 yılına kesin kayıt hakkı devredilen ancak hacca gitmekten vazgeçen adayların ödediği ücretin tamamı iade edilecek. Kazanılmış kura kat sayıları ile gelecek yıllarda kuraya dahil edilebilecekler.” Denildi. Peki, Hac ücretleri ne zaman iade edilecek?

HAC BU YIL OLACAK MI?

Suudi Arabistan'ın verdiği karara göre bu yıl hac ibadeti olmayacak.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Suudi Arabistan hükümetinin, "Kovid-19 salgını nedeniyle 2021'de hac ibadetinin sadece ülke içinde yaşayan ve değişik milletlerden oluşan sınırlı sayıda Müslüman ile ifa edileceği ve yurt dışından hacı adayı kabul edilmeyeceği" yönündeki kararı üzerine Türkiye'den hac ibadeti için kayıt yaptıran hacı adaylarıyla ilgili konular görüşüldü.

HAC ÜCRETİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Ücretlerin yatırılacağı tarih hakkında Diyanet'ten ilerleyen günlerde açıklama yapılması bekleniyor.