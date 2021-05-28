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Bu kadarı pes dedirtti! Sırtlarına Türk bayrağı takıp esnaftan...

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) |  28 Mayıs 2021 Cuma - 21:55 | Son Güncelleme : 28 05 2021 - 21:55

Düzce'de, esnaftan 'Askere gideceğiz' yalanıyla para toplayan 6 kişi yakalandı, topladıkları 1950 TL'ye el konuldu.


Düzce'nin işlek caddelerinde, sırtlarına Türk bayrağı takarak esnafı dolaşan ve 'Askere gidiyoruz' yalanıyla para toplayan 6 kişi, Düzce Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin dikkati sonrası takibe alındı. Zabıtayı fark eden 6 kişi kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin de desteği ile yakalanan 6 kişinin araçlarıyla Zonguldak'tan geldikleri ve esnaftan 1950 TL para topladıkları tespit edildi. 
 
Düzce Zabıta Müdürlüğüne götürülen şüphelilere, Kabahatler Kanunu gereği cezai işlem uygulanırken il dışına çıkarıldılar. Üzerlerinden çıkan paralara ise el konuldu.

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