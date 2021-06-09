Bu işler stresten arındırıyor, antidepresan etkisi yapıyor!

Koronavirüs pandemisinin neden olduğu stresi atmak için uzmanlar toprakla ilgilenmeyi ve bahçe işleri yapmayı öneriyor. Toprakta bulunan yararlı bir mikrobun beyinde antidepresan etkisi yaptığını belirten uzmanlar, yararlı bakterilerin özellikle deride oluşan alerji semptomlarını gidermeye yardımcı olduğunu belirtiyor. Uzmanlar, stresi vücuttan atmanın en etkili yönteminin de toprakta yalın ayak yürümek olduğunu söylüyor.

Koronavirüs tüm hayatınımızı olumsuz etkiledi. Sosyal hayatta sınırlamalar, kapanmalar ve evde kalmak pek çok kişide strese neden oldu. Uzman Klinik Psikolog İhsan Öztekin, pandemi sürecinde toprağa dokunmanın ve bahçe işleri yapmanın insan psikolojisine sağladığı yararlar hakkında değerlendirmede bulundu.

Pandemi sürecindeki kapanma dönemlerinde, insanların hoyratça kirlettiği ve dengesini bozduğu doğanın, tekrar kendine gelme fırsatı bulduğunu anlatan İhsan Öztekin, bu süreçte insanların da doğayla birlikte olmanın değerini daha iyi anladığının altını çizdi.

VÜCUDUMUZ TOPRAĞA DEĞMELİ

Bu anlamda salgın sonrası dünyada, doğa-insan ilişkisinin daha olumlu ve doğadan yana olacağının söylenebileceğini kaydeden Öztekin, “Toprağa basmanın faydalı olduğunu muhakkak duymuşsunuzdur. Elleri toprağa daldırmak, tarla-bahçeyle ilgilenmek birçok kişi için terapi gibidir. Vücudumuzun toprağa değmesi bizi çoğu zaman rahatlatır. Yaşamdaki sorunların ve stresin vücudumuzda oluşturduğu negatif enerjiyi boşaltmanın da en etkili yöntemi yalın ayak toprakta yürümek, toprakla doğrudan temas halinde olmaktır.” diye konuştu.

TOPRAKTAKİ YARARLI BİR MİKROP ANTİDEPRESAN ETKİSİ YAPIYOR

Yapılan araştırmaların, sağlıklı bir toprağın yapısında bulunan Mycobacterium vaccae adlı bir mikrobun beyindeki nöronlar üzerinde Fluoksetin (Prozac) türevi antidepresanlara benzer bir etki ettiğini doğruladığını vurgulayan Psikolog İhsan Öztekin, “Bu ‘mutlu’ mikroplar, mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin üretimini artıran sitokin seviyelerinin yükselmesini sağlıyor. Serotonin seviyelerinin azalması, depresyon, kaygı, obsesif kompulsif bozukluk (OKB) ve bipolar bozuklukla doğrudan ilişkiliyken, yeterince serotonin salgıladığımızda kendimizi mutlu ve rahat hissedebilmemiz mümkün olur. Toprakla uğraştığımızda maruz kaldığımız bu yararlı mikrop, tıpkı bir antidepresan gibi davranarak mutluluğumuzu destekliyor.” diye konuştu.

İŞTE TOPRAKLA UĞRAŞMANIN FAYDALARI

Uzman Klinik Psikolog İhsan Öztekin, bahçe işleri ve toprakla uğraşmanın faydalarını şöyle sıraladı:

- Düzenli olarak sağlıklı, doğal bir toprakla haşır neşir olmak, M. vaccae adlı yararlı mikrobun sistemimize girmesini ve sinir sistemimiz üzerinde tıpkı antidepresanların yaptığı etkiyi göstermesini sağlar.

- Topraktaki yararlı bakteriler, özellikle deride oluşan alerji semptomlarını gidermeye yardımcı olur.

- Uzun vadede stresle baş etmek kolaylaşır, mutluluk hormonu seviyeleri artarken stres hormonu seviyeleri azalır.

- Açık havada zaman geçirmek de psikolojik sağlığımız için mükemmel bir şifadır. Yeterince oksijen solumak sindirim sistemimizi düzenler, kan basıncını dengeleyerek tansiyonu düşürür, bağışıklık sistemini güçlendirir ve akciğerlerimizi temizler.

- Oksijen depolamanın yanı sıra açık havada zaman geçirmek, güneş ışığına da maruz kalmamızı sağlayarak D vitamini almamızı sağlayacaktır. Yeterince D vitamini aldığımızda da bağışıklık sistemimiz, kemiklerimiz ve dişlerimiz güçlenir.