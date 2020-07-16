16 Temmuz 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 117.741 0.00 EURO 7,8210 -0.06
USD 6,8590 0.05 ALTIN 398,510 -0.12
CANLI BORSA
TÜMÜ

Brezilya'da son 24 saatte 1233 kişi öldü

AA |  16 Temmuz 2020 Perşembe - 8:41 | Son Güncelleme : 16 07 2020 - 9:08

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1233, Meksika'da 579, Hindistan'da 606 kişi hayatını kaybetti.


Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1233 kişinin yaşamını  yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı  75 bin 366’ya, vaka sayısı da 39  bin 924 artarak 1 milyon 966 bin 748’e yükseldi.
 
Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti,  393 bin 176 vaka ve 18 bin 640 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok  etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.
 
Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 255 bin 564 olarak kayda  geçti.
 
Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez  üssü" olarak nitelendiriliyor.
 
Salgını küçümseyen tavırlarıyla tanınan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro,  Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.?
 
Brezilya, ölü sayısında İngiltere'yi geride bırakarak dünyada "ABD'den  sonra en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün ve vakanın görüldüğü ülke" olmuştu.?
 
Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü, mayısta 4,2 milyon kişinin  tat, koku kaybı, öksürük ve yüksek ateş gibi Kovid-19 benzeri semptomlar  gösterdiğini açıklamıştı.
 
Meksika'da can kaybı 36 bin 906’ya yükseldi
Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte  Kovid-19 kaynaklı can kaybı 579 artarak 36 bin 906’ya ulaştı.
 
Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı da 6 bin 149 artışla 317 bin 635’e  çıktı.
 
Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 199 bin 129 kişi  iyileşti.
 
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk  kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı. Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta  virüs nedeniyle ilk ölüm yaşanmıştı.
 
Hindistan'da ölenlerin sayısı 24 bin 915’e ulaştı
Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24  saatte 606 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 24 bin  915’e yükseldi.
 
Vaka sayısı son 24 saatte 32 bin 965 artarak 968 bin 876’ya çıktı.
 
Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 612 bin 814 kişi iyileşti.
 
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre,  Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.
 

ETİKETLER

Covid-19 Brezilya Hindistan Meksika
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.