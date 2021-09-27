Borusan'dan Diyarbakır yatırımı!

Diyarbakır’ın merkezi noktalarından biri olan Mahabad Bulvarı üzerinde yerini alan tesiste BMW otomobillerin yanı sıra özel giyim, aksesuar, bisiklet ve model araçları da sergilenip satılacak. Borusan Oto Diyarbakır’ın açılış töreninde konuşan Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, dünyanın sayılı konsept tesislerinden olan BMW Store’u, Diyarbakır’a taşıyarak bu ayrıcalıklı deneyim merkezini Diyarbakır’da hayata geçirmenin gururunu ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.Tiftik “Otomotiv sektörü gerek ürün gerekse hizmet tarafında önemli bir dönüşüm geçiriyor. Elektrikli otomobiller her gün hayatımıza daha fazla girerken, bir yandan da internet üzerinden satış sistemine alışmaya başladık bile. Ancak bununla birlikte bir otomobile dokunmak, test sürüşü yapmak, sesini ve hatta kokusunu duymak karar aşamasının en önemli faktörleri olmaya devam edecek." dedi.

Denizli ve Trabzon



Tiftik önümüzdeki günlerde Denizli ve Trabzon’da da aynı şekilde yatırım yapacaklarını kaydetti. Borusan Oto Genel Müdürü Simay Alsan, Diyarbakır ile birlikte Borusan Oto’nun hizmet verdiği il sayısının 7’ye, hizmet noktasının ise 11’e yükseldiğini belirterek; “Diyarbakır’la birlikte Mardin, Elazığ, Batman gibi çevre illerdeki BMW tutkunlarına da daha yakın olmayı amaçlıyoruz. Tesisimizde BMW’nin elektrikli modellerini de Diyarbakırlıların beğeni ve deneyimine sunuyoruz. Ayrıca şarj istasyonumuzla da şehirdeki önemli bir ihtiyacı karşılıyor olacağız. Yakın gelecekte hayatlarımıza daha da fazla girecek olan elektrikli mobilite kavramına hazırlanmak için Borusan Oto olarak yatırımlarımıza devam ediyoruz."dedi.



Yeni BMW M5 CS



635 beygir gücü ile 0’dan 100 km/saate yalnızca 3,0 saniyede çıkan Yeni BMW M5 CS, Borusan Oto Diyarbakır’ın açılışında görücüye çıktı. Davetlilerden büyük ilgi gören Yeni BMW M5 CS, bugüne kadar sunulan en güçlü BMW M5 Sedan modelini temsil ediyor. Ayrıca lüksü performansla birleştiren BMW 840d Gran Coupé ve Tamamen Elektrikli BMW iX3 de açılışta sergileyen diğer modeller oldu. Yeni BMW iX3, BMW’nin elektrikli mobilite alanındaki en yeni temsilcisi olarak dikkat çekiyor.