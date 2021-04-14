Borsa yükseldi mi, düştü mü? 14 Nisan BIST 100 ve Borsa İstanbul son durum!

Borsa İstanbul ilk yarıda yükseldi. Haftanın ilk işlem gününde Borsa İstanbul yükselişe devam etti. Piyasaları yakından takip edenler öğlen saatlerinde Borsa İstanbul'daki son durumu merak etmeye başladı. Bu bağlamda da "Borsa düştü mü, yükseldi mi?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. Öğlen saatlerinde BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,73 değer kazanarak 1.402,15 puana çıktı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,60 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 5,57 ile spor oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,73 değer kazanarak 1.402,15 puana çıktı. Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 23,78 puan artışla 1.402,15 seviyesine yükseldi. Toplam işlem hacmi 8,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,90 ve holding endeksi yüzde 1,94 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,60 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 5,57 ile spor oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarındaki olumlu seyre paralel BIST 100 endeksinin de alıcılı seyrettiğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.360 seviyesinin destek olarak öne çıktığını aktaran analistler, 1.440 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.