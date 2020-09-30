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Borsa İstanbul'da yeni dönem! Yarın başlıyor

AA |  30 Eylül 2020 Çarşamba - 15:14 | Son Güncelleme : 30 09 2020 - 15:14

Borsa İstanbul'un, Pay Piyasası'nın yapısını sadeleştirerek yeniden gruplandırdığı düzenleme yarında itibaren uygulamaya alınacak.


Borsa İstanbul tarafından 17 Eylül'de yayımlanan duyuruda, yeni pazar  yapısında, işlem esasları açısından farklılıkların net olduğu Yıldız Pazar, Ana  Pazar, Alt Pazar, Piyasa Öncesi İşlem Platformu ve Yakın İzleme Pazarı bulunacağı  ve düzenlemenin 1 Ekim 2020'de devreye alınacağı bildirilmişti.
 
Yarından itibaren Borsa İstanbul'da devreye alınacak düzenleme ile  pazarlar yeni kriterlere göre tekrar belirlenecek. Bugüne kadar Yıldız Pazar  Grup1 ve Yıldız Pazar Grup 2'de yer alan hisseler, Yıldız Pazar altında  birleşirken, Ana Pazar Grup 1 hisseleri, Ana Pazar'da devam edecek.
 
Düzenleme sonrası en önemli değişiklik ise Ana Pazar Grup 2'deki  hisselerin yarından itibaren Gelişen İşletmeler Pazarı'ndaki şirketlerle birlikte  Alt Pazar'da işlem görecek olması.
 
Pazar değişiklikleri sonrası hisse senetlerinin, işlem yöntemi, açığa  satış ve kredili işlem, fiyat marjı ve devre kesici uygulamalarında yapılacak  değişikliklerin büyük bir kısmı ise Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) halen  devrede olan tedbir uygulamalarının kaldırılmasıyla hayata geçecek.
 

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