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Bomba iddia: Trump çifti Beyaz Saray'da ayrı yataklarda uyuyordu

DHA |  21 Ocak 2021 Perşembe - 21:34 | Son Güncelleme : 21 01 2021 - 21:41

Amerikan medyası, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 4 yıllık görevi boyunca Beyaz Saray'da eşi Melania Trump ile ayrı yatakta uyuduğunu iddia etti.


Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni Başkan Joe Biden'ın görevi devralmasının ardından Amerikan medyası Trump'ın 4 yıllık görevindeki özel hayatını mercek altına aldı. ABD medyası, Trump'ın 4 yıllık görevi boyunca Beyaz Saray'da eşi Melania Trump ile ayrı yatakta uyuduğunu iddia etti. ABD medyasının iddiasında, dün Beyaz Saraydan ayrılan Melania Trumpın Floridaya iniş yaptıktan sonra eve gitmek istediği ve Beyaz Saraydan ayrıldığı için mutsuz olmadığı ifade edildi. Melania Trump ve Donald Trumpın kendilerine ait ayrı yatak odalarında kaldığı ifade edildi. CNN Internationala açıklamalarda bulunan ve ismi açıklanmayan eski Beyaz Saray personeli, Donald Trump, daha önce diğer yönetimler sırasında bir çalışma veya çalışma odası olan kendi yatak odasında uyudu dedi.

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