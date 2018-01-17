Boğalar kontrolden çıktı, 3 kişiyi öldürdü

Hindistan'da her yıl geleneksel olarak düzenlenen Jallikattu isimli boğa yarışlarını izleyen 3 kişi aldıkları boynuz darbeleri nedeniyle feci şekilde hayatını kaybetti.

Yerel basında yer alan haberlere göre, ülkenin güneyindeki Tamil Nadu eyaletinde düzenlenen Jallikattu yarışlarında kontrolden çıkan boğalar izleyicilerin arasına daldı.

Boğaların boynuz darbelerine hedef olan 3 izleyici hayatını kaybederken, 60'dan fazla kişi de yaralandı.

Tamil Nadu eyaletinde oldukça yaygın olan Jallikattu yarışları, 2014'de Yüksek Mahkeme tarafından hayvan haklarına aykırı olduğu gerekçesiyle yasaklanmıştı.

Mahkemenin kararının ardından eyalet genelinde binlerce kişinin katıldığı protesto gösterileri düzenlenmişti.

Tamil Nadu Eyalet Yönetimi, geçen yıl aldığı kararla Yüksek Mahkemenin yasak kararını kaldırmıştı.

Jallikattu yarışları

Hindistan'ın en eski sporlarından Jallikattu, rodeo ve İspanya daki boğa güreşlerinin karışımı andıran bir yarış.

Barikat arkasında bekletilen boğa serbest bırakıldıktan sonra matadorların boğanın sırtından tutarak 15-20 metre gitmesi gerekiyor. Eğer matador bunu başarırsa yarışı kazanıyor, aksi halde boğa kazanmış sayılıyor.

Jallikattu yarışlarında, İspanya'nın aksine boğalara zarar verecek herhangi bir cisim kullanılmıyor.