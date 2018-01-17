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Boğalar kontrolden çıktı, 3 kişiyi öldürdü

AA |  17 Ocak 2018 Çarşamba - 12:08 | Son Güncelleme : 17 01 2018 - 12:08

Hindistan'da her yıl geleneksel olarak düzenlenen Jallikattu isimli boğa yarışlarını izleyen 3 kişi aldıkları boynuz darbeleri nedeniyle feci şekilde hayatını kaybetti.


Yerel basında yer alan haberlere göre, ülkenin güneyindeki Tamil Nadu  eyaletinde düzenlenen Jallikattu yarışlarında kontrolden çıkan boğalar  izleyicilerin arasına daldı.
 
Boğaların boynuz darbelerine hedef olan 3 izleyici hayatını  kaybederken, 60'dan fazla kişi de yaralandı.
 
Tamil Nadu eyaletinde oldukça yaygın olan Jallikattu yarışları,  2014'de Yüksek Mahkeme tarafından hayvan haklarına aykırı olduğu gerekçesiyle  yasaklanmıştı.
 
Mahkemenin kararının ardından eyalet genelinde binlerce kişinin  katıldığı protesto gösterileri düzenlenmişti.
 
Tamil Nadu Eyalet Yönetimi, geçen yıl aldığı kararla Yüksek Mahkemenin  yasak kararını kaldırmıştı.
 
Jallikattu yarışları
 
Hindistan'ın en eski sporlarından Jallikattu, rodeo ve İspanyadaki  boğa güreşlerinin karışımı andıran bir yarış.
 
Barikat arkasında bekletilen boğa serbest bırakıldıktan sonra  matadorların boğanın sırtından tutarak 15-20 metre gitmesi gerekiyor. Eğer  matador bunu başarırsa yarışı kazanıyor, aksi halde boğa kazanmış sayılıyor.
 
Jallikattu yarışlarında, İspanya'nın aksine boğalara zarar verecek  herhangi bir cisim kullanılmıyor.
 
  

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