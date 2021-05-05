Boğaç Aksoy kimdir? Boğaç Aksoy kaç yaşında ve nereli? Boğaç Aksoy hastalığını açıkladı!

Arka Sokaklar'ın sevilen oyuncusundan hayranlarını üzen bir haber geldi. Boğaç Aksoy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Lenfoma kanserine yakalandığını duyurdu. Boğaç Aksoy, hastalığı nedeniyle bir süre ekranlarda olamayacağını açıkladı. Peki, Boğaç Aksoy kimdir? Boğaç Aksoy kaç yaşında ve nereli? Boğaç Aksoy hastalığı ne? Boğaç Aksoy lenfoma mı oldu? Boğaç Aksoy hayatı, filmleri ve hastalığı ile ilgili merak edilenler...
BOĞAÇ AKSOY KİMDİR?
Boğaç Aksoy 30 Temmuz 1989 İzmit doğumludur. 2006 yılında Fenerbahçe Lisesi'nden mezun olan ünlü manken ve oyuncu liseden sonra üniversite eğitimini Haliç Üniversitesi Besyo Antrenörlük bölümünde tamamlamıştır. Bunların yanında iki sene profesyonel at biniciliği eğitimi almıştır. Aynı zamanda da iki yıldızlı dalgıçlık belgesine sahiptir. Her zaman eğitimine önem veren ünlü manken ve oyuncu Boğaç Aksoy, oyunculuğunu geliştirebilmek için de kuruculuğunu Vahide Gördüm ve Altan Gördüm'ün üstlendiği Akademi 35 Buçuk Sanat Evi'nde oyunculuk eğitimi almıştır.