Boğa burcu erkeğinin anlaşabildiği ve anlaşamadığı burçlar neler? Nasıl kadınlardan hoşlanır?

Çocuklarına ve eşine bağlı bir baba potansiyeli taşıyan boğa burcu erkeğinin sevgililik dönemlerinde korumacı yapısı ortaya çıkabilir. Boğa burcu erkekleri genellikle yalnız yaşamaktan hoşlanmazlar ve kendisine yoldaşlık yapabilecek birilerini isterler. Sakin ve sıcakkanlı duruşuyla dikkat çeken boğa burcu erkeği sinirlendiklerinde gözleri hiçbir şeyi görmez. Bu gibi durumlarda anlayışsız ve zor olabilirler. Başkalarına yardımcı olma ve çabalama konusu onlar için ön plandadır.

Boğa burcu erkekleri huzurlu, maddi güvencesi yerinde ve sakin bir hayat yaşamak ister. Koç burcunun sahiplenici, değişime kapalı ve keyiflerine düşkün karakterleri boğa burcu erkeklerinin koç burcuyla anlaşmasını zorlaştırır. Koç burçlarının değişime açık oluşları, cesur oluşları ve benmerkezci tavırları boğa burcu erkeklerini korkutur. Bu sebeple koçlarla iyi anlaşamazlar

Boğa Burcu Erkeğinin Anlaştığı Burçlar

Oğlak burcu

Başak burcu

Balık burcu

Oğlak burcu, boğa burcu erkeğinin en iyi anlaşabildiği burçlardan bir tanesidir. Oğlak burcu da boğa burcu gibi ekonomi açısından zekice düşünen, kariyere çok önem veren ve başarı için çalışan bir karakterdir. Bu ikili yan yana geldiği zaman çok iyi ortaklıklar ortaya çıkabilir ve birbirlerini her açıdan tamamlarlar.

Başak ve boğa ikilisi de çok eğlenceli bir arkadaşlık ilişkisi ortaya çıkarır. Boğanın aksine başak burcu çok enerjiktir. İki burç da sürekli çalışma modu içerisindedir. Bir araya geldiklerinde birbirlerinin eksiklerini tamamlayabilen boğa ve başak burcu iyi anlaşabilen burçlardır.

Balık burçları ile boğa burcu erkeği de çok iyi anlaşır. Boğanın estetik algısı ve yaratıcılığı ile balık burcunun hayal gücü bir araya gelince çok güzel bir beraberlik meydana gelir. Yaptıkları her şeyden zevk alan bir ilişki ortaya çıkacağından bu iki burç çok iyi anlaşır. Boğa Burcu Erkeğinin Anlaşamadığı Burçlar

Koç burcu

İkizler burcu

Yay burcu

Boğa burcu erkekleri huzurlu, maddi güvencesi yerinde ve sakin bir hayat yaşamak ister. Koç burcunun sahiplenici, değişime kapalı ve keyiflerine düşkün karakterleri boğa burcu erkeklerinin koç burcuyla anlaşmasını zorlaştırır. Koç burçlarının değişime açık oluşları, cesur oluşları ve benmerkezci tavırları boğa burcu erkeklerini korkutur. Bu sebeple koçlarla iyi anlaşamazlar

İkizler burcunun değişken karakterleri, enerjileri ve çeşitliliklere doymaz sürekli yenilik peşinde koşan tavırları boğa burcunu çok yorar. Boğa burcu erkekleri sakinlik arar bu sebeple de ikizler burcuyla anlaşamaz.

Değişime kapalı ve geleneklerine bağlı olan boğa burcu erkekleri maceracı olan yay burçlarıyla da anlaşamaz. Özgürlüklerine düşkün olan yay burçları hiçbir şeye bağlı kalmak istemez. Boğa burcu erkekleri içinse aile bağları çok önemlidir. Bu sebeple boğa ve yay burçları da anlaşamaz.

Boğa Burcu Erkeği Nasıl Kadınlardan Hoşlanır?

Evine bağlı ve uyumlu bir eş olan boğa burcu erkeğinin çocukları ile aralarında da sıcak bir bağ vardır ve boğa burcu erkeği iyi bir babadır. Yemek yemeyi seven ve iştahlı olan boğa burcu erkekleri güzel yemek yapan kadınlardan hoşlandığı gibi zarif ve güzel sofralardan da hoşlanır. Modayı takip eden ve kendisi ile ilgilenen kadınlardan etkilenirler. Toplum içerisinde güzel hareket eden, iletişimi güçlü olan ve çevresi olan kadınlar her zaman ilgisini çeker.