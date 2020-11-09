Böbrek Nakli Akademisi'nden “Hayata İz Bırak” kampanyası!

Hastalar, hasta yakınları ile sağlık çalışanlarına yönelik eğitimlerini dijitale taşıyan ve Türkiye’deki tüm hastalara ulaşmaya hazırlanan Böbrek Nakli Akademisi, üç dilde eğitim programları yaparak tüm dünyaya hizmet vermeyi hedeflediklerini açıkladı. Akademi, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası’nda “Hayata İz Bırak” kampanyası ile herkesi organ bağışına destek olmaya çağırdı.

Böbrek nakli olmayı bekleyen ve nakil olan hastalara, hasta yakınlarına, diyaliz ünitelerinde görevli sağlık çalışanlarına, nakil öncesi ve sonrası süreçlerin başarısını arttırmak için eğitim vermeyi amaçlayan Böbrek Nakli Akademisi, eğitimlerini online platformlara taşıdı. Akademi, online eğitimleri yürütmek için kurulan bobreknakliakademisi.org sitesinde, Organ Bağışı Haftası için “Hayata İz Bırak” isimli bir kampanya başlattı. Özge Özpirinçci, Berrak Tüzünataç, Can Yılmaz, Pascal Nouma, Anıl İlter, Başak Gümülcinelioğlu, Nilperi Şahinkaya, Sarp Bozkurt, Ali Ersan Duru gibi ünlü isimlerin de destek verdiği kampanya, sosyal medyada oldukça ses getirdi. Böbrek Nakli Akademisi Başkanı, Gaziantep Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Sacid Çoban, online akademi eğitimlerini, World Academy olarak geliştirmeyi ve ders müfredatlarını üç dilde paylaşarak tüm dünyaya hizmet vermeyi amaçladıklarını bildirdi.

BÖBREK NAKİLLERİNDE CANLI VERİCİ ORANI YÜZDE 80

Prof. Dr. Sacid Çoban, nakledilen organının iyi korunmaması sonucunda hastaların tekrar diyaliz ve nakil bekleme süreçlerine dönmek durumunda kalabildiklerini belirterek “Böbrek Nakli Akademisi, bu sorunların önüne geçebilmek ve kendi ülke gerçeklerimizi tespit ederek greft yaşam süresini uzatabilmek, çözümler üretip uygulamak için kuruldu. Amacımız üç dilde eğitimler vererek tüm dünya hastalarına hizmet vermektir.” dedi.

Günümüzde organ nakillerinde en büyük güçlüğün, yeterli organ bağışının olmaması ve organ teminindeki zorluklardan kaynaklandığını belirten Prof. Dr. Çoban sözlerine, “2019 yılı içinde yapılan böbrek nakillerinin verici kaynağına göre dağılımında canlı verici oranının yüzde 80, kadavra verici oranının yüzde 20 olduğu görülüyor. Kovid-19 salgını öncesini kapsayan 2019 -2020 döneminde, Gaziantep Üniversitesinde bir yılda toplam 95 böbrek nakli yapıldı ve bunun 19’u (%20) kadavradan nakillerdi. Batı ülkelerinde ise bu oranların tam tersi görülüyor. Türkiye’de de organ bağışı ve kadavradan nakilleri artırmak için çalışıyoruz.” diyerek devam etti.

'AKADEMİYİ ÜÇ FARKLI BİRİME AYIRDIK'

Böbrek Nakli Akademisinin, üç farklı birime ayrıldığını anlatan Prof. Dr. Sacid Çoban, “Medikal, cerrahi ve psikososyal olmak üzere üç birimimiz var. Medikal birim olarak böbrek hastalarını her aşamada biz görüyor, hastaya diyaliz seçeneklerini ve nakil seçeneğini sunuyoruz. Cerrahi birimimizde, hastalara ameliyat öncesi hangi tetkikleri ve görüntüleme yöntemlerini istediğimizi anlatarak bunların yapılma amaçları ile ilgili hastaları ayrıntılı şekilde bilgilendiriyoruz. Aynı zamanda hastalara yapılacak cerrahi işlemlerle ilgili bilgiler vererek kadavradan nakil ve canlı nakil arasındaki farkları anlatıyoruz.” dedi. Prof. Dr. Çoban psikososyal birim ile ilgili olarak ise, ayrı ayrı branşlardan hocalar ile hastalara, aile, iş ve sosyal çevre uyumları konularında destek olmak ve ümit vermek için çalışmalar yapıldığını belirtti. Prof. Dr. Çoban ayrıca hastalara gerekli eğitimlerin verilmesi sayesinde nakil sonrası takılan böbreğin yaşam süresinin çok daha uzun yıllar olmasını ve hastaların sosyal yaşamlarında daha katılımcı ve mutlu olmalarını hedeflediklerini sözlerine ekledi.

HAYATA İZ BIRAK KAMPANYASI

Böbrek Nakli Akademisi, Organ Bağışı Haftası’na özel hazırladığı kampanya ile organ bağışının önemine dikkat çekti. bobreknakliakademisi.org web sitesinde yer alan “Hayata İz Bırak” sekmesi üzerinden destek olunabilen kampanyaya ünlü isimler de sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla katıldı.

Akademinin sosyal medya hesapları;