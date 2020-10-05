BMW 4 Serisi Coupe 722 bin TL'den başlayacak

Yeni BMW 4 Serisi Coupé’nin tasarımı ve klasik coupe silueti, ikonik modellere atıfta bulunuyor. Otomobil Türkiye’de 170 bg güç üreten 1.6 lt 420i benzinli, 258 bg güç üreten 2.0 lt 430i benzinli motor seçenekleri ile 722.800 TL’den başlayan fiyatlara sahip.BMW 4 Serisi Coupe, standart olarak sunulan LED farlarıyla modern görüntüsünü kuvvetlendirirken, opsiyonel olarak sunulan BMW Laserlight da tercih edilebilecek.

Verimli benzinli motorlar

BMW TwinPower Turbo teknolojisiyle 2.0 lt 258 bg ve 1.6 lt 170 bg 4 silindirli benzinli motorlar performans beklentilerini karşılamayı hedefliyor. Yeni BMW 430i Coupe’nin 1550 devirden itibaren sürücünün hizmetine giren 400 Nm torku, otomobili 5.8 saniyede 0’dan 100 km/s hıza ulaştırıyor. Araç

fabrika değerlerine göre 100 kilometrede 6.1 litrelik yakıt tüketimine sahip.. Bütün motor seçenekleriyle standart olarak gelen 8-ileri Steptronic Sport şanzıman sportif vites değişimlerine olanak sağlıyor. Ayrıca, Yeni BMW M440i xDrive, 3.0 lt 374 bg 6 silindirli Mild-Hybrid benzinli motoru ve dört çeker sistemi ile serinin en üst versiyonunu oluşturuyor.

Opsiyonel ekipman

Yeni BMW 4 Serisi Coupé’de opsiyonel olarak sunulan Profesyonel Sürüş Asistanı, trafikte sürüş koşullarına uygun konforu sağlıyor. Sürüş asistanının içeriğine ek olarak genişletilmiş fonksiyonlara sahip Direksiyon ve Şerit Kontrol Asistanı, Şerit Değiştirme ve Acil Durum Durdurma Asistanı ile Şeritte Tutma Asistanı da sunuluyor. Otomatik park özellikli Park Asistanı Plus ve Geri Sürüş Asistanı da isteğe göre alınabiliyor. En modern multimedya teknolojisine sahip BMW Live Cockpit Professional, 16 hoparlörlü Harman Kardon Ses Sistemi, kablosuz şarj fonksiyonuna sahip