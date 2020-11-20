BM Libya Özel Temsilciliğine Bulgar diplomat Nickolay Mladenov getirildi

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği mektupta, Gassan Selame'nin istifasının ardından uzun süredir boş kalan bu göreve şu an BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü olan Nickolay Mladenov'u atadığını açıkladı.

Lübnanlı eski temsilci Selame'nin Haziran 2017'de getirildiği görevinden Mart 2020'de "sağlık nedenleri" yüzünden istifasının ardından BM'de Libya diplomasisini yürütecek isim 8 aydır belirlenememişti.

BM Güvenlik Konseyi, eylülde BM Libya Destek Misyonu'nun görevini ikiye bölme, siyasi süreci ve uluslararası müzakereleri yürütecek bir özel temsilci ile Libya'daki BM Destek Misyonu'nun (UNSMIL) günlük faaliyetlerini yürütecek ayrı bir koordinatör atanması kararını almıştı.

Koordinatörlük görevine ise Afrika 'dan bir ismin getirilmesi bekleniyor.

BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörlüğü görevini yürüten Nickolay Mladenov, 2013-2015 yıllarında BM Irak Yardım Misyonu (UNAMI) Direktörü, 2010-2013 yıllarında da Bulgaristan Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı.