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BM Libya Özel Temsilciliğine Bulgar diplomat Nickolay Mladenov getirildi

AA |  20 Kasım 2020 Cuma - 17:38 | Son Güncelleme : 20 11 2020 - 17:40

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilciliğine Bulgar diplomat Nickolay Mladenov getirildi.


BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği  mektupta, Gassan Selame'nin istifasının ardından uzun süredir boş kalan bu göreve  şu an BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü olan Nickolay Mladenov'u  atadığını açıkladı.
 
 Lübnanlı eski temsilci Selame'nin Haziran 2017'de getirildiği  görevinden Mart 2020'de "sağlık nedenleri" yüzünden istifasının ardından BM'de  Libya diplomasisini yürütecek isim 8 aydır belirlenememişti.
 
BM Güvenlik Konseyi, eylülde BM Libya Destek Misyonu'nun görevini  ikiye bölme, siyasi süreci ve uluslararası müzakereleri yürütecek bir özel  temsilci ile Libya'daki BM Destek Misyonu'nun (UNSMIL) günlük faaliyetlerini  yürütecek ayrı bir koordinatör atanması kararını almıştı.
 
Koordinatörlük görevine ise Afrika'dan bir ismin getirilmesi  bekleniyor.
 
BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörlüğü görevini yürüten  Nickolay Mladenov, 2013-2015 yıllarında BM Irak Yardım Misyonu (UNAMI) Direktörü,  2010-2013 yıllarında da Bulgaristan Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı.
 
Libya, 2011'de devrik lider Muammer Kaddafi'nin öldürülmesinden bu  yana devam eden iç savaş nedeniyle meşruiyet krizine sahne oluyor.

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Birleşmiş Milletler Libya Nickolay Mladenov
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