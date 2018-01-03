BM'den İran açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM), İran'da devam eden protestolara ilişkin, "İran halkının barışçıl toplanma hakkına ve ifade özgürlüğüne saygı duyulması gerektiğini" bildirdi.

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, Genel Sekreter Antonio Guterres'in İran 'daki protestoları yakından takip ettiğini ve İran hükümeti ya da başkalarıyla temas kurma konusunu değerlendirdiğini söyledi.

BM'nin ne tür temasların "yararlı" olacağını ele aldığını ve daha fazla şiddet olaylarının yaşanmamasını umut ettiklerini belirten Haq, "BM, İranlıların barışçıl toplanma hakkına ve ifade özgürlüğüne saygı duyulmasını bekliyor." dedi.