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BM'den İran açıklaması

AA |  03 Ocak 2018 Çarşamba - 0:18 | Son Güncelleme : 03 01 2018 - 0:18

Birleşmiş Milletler (BM), İran'da devam eden protestolara ilişkin, "İran halkının barışçıl toplanma hakkına ve ifade özgürlüğüne saygı duyulması gerektiğini" bildirdi.


BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde,  Genel Sekreter Antonio Guterres'in İran'daki protestoları yakından takip ettiğini  ve İran hükümeti ya da başkalarıyla temas kurma konusunu değerlendirdiğini  söyledi.
 
BM'nin ne tür temasların "yararlı" olacağını ele aldığını ve daha  fazla şiddet olaylarının yaşanmamasını umut ettiklerini belirten Haq,  "BM,  İranlıların barışçıl toplanma hakkına ve ifade özgürlüğüne saygı duyulmasını  bekliyor." dedi.
 
İran'daki olaylar, 28 Aralık 2017'de Meşhed'de bir grup göstericinin,  ülkedeki hayat pahalılığı, işsizlik ve yolsuzluk gibi sorunları protesto  etmesiyle başlamıştı. Kısa sürede rejim karşıtı gösterilere dönüşen protesto  eylemleri Tahran, Kermanşah, Senendeç, Zencan, Şiraz, Kum, Şiraz, Ahvaz, Zahidan,  Erak ve Hurrem Abad gibi pek çok kente yayılmıştı. Ülke genelindeki olaylarda  şimdiye kadar en az 23 kişinin hayatını kaybettiği, 500'den fazla göstericinin  gözaltına alındığı bildirilmişti.
 

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