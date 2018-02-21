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BM'den flaş çağrı geldi! Durdurun

AA |  21 Şubat 2018 Çarşamba - 20:01 | Son Güncelleme : 21 02 2018 - 20:01

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Doğu Guta'da davam eden çatışmalar nedeniyle 400 bin sivilin ''yeryüzünde cehennemi yaşadığını'' belirterek bütün askeri faaliyetlerin durdurulması çağrısı yaptı.


BM Genel Sekreteri Guterres ve eski BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, BM  Güvenlik Konseyi'nin uluslararası barış ve güvenliğin sağlanması konulu oturumuna  katıldı.
 
Konseyde konuşan Guterres, uluslararası toplumun krizleri önlemek  yerine krizlere karşılık vermek için çok daha fazla zaman ve kaynak harcadığına  dikkati çekti.
 
Uluslararası barış ve güvenliğe yönelik yaklaşımın dengelenmesi  gerektiğini vurgulayan Guterres, şunları söyledi:
 
''Hedefimiz, ülkelere, insanlara yüksek bedeller ödeten krizlerin  çıkmasınını önlemeye yardımcı olmak için elimizden gelen her şeyi yapmak olmalı.  Özellikle de şimdi BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye'deki krize siyasi çözüm bulma  sorumluluğunu yerine getirmesi gerek.''
 
Doğu Guta'da yaşanan insani krizden son derece üzüntü duyduğunu  belirten Guterres, ''Doğu Guta bekleyemez, 400 bin sivil yeryüzünde cehennemi  yaşıyor. Bütün askeri faaliyetlerin durması ve insani yardımlara ve tıbbi  tahliyelere izin verilmesi çağrısı yapıyorum.'' dedi.
 
Eski BM Genel Sekreteri Ban ise ''Orta Doğu'da şimdi DEAŞ sonrası  dönem için hazırlıklı olmalıyız.'' ifadesini kullandı.
 
BM Güvenlik Konseyi'nin şimdi Suriye'nin kuzeyine, ülkedeki iç savaşa,  Golan Tepeleri'ndeki gerginliğe odaklanması gerektiğini söyleyen Ban, şunları  kaydetti:
 
''Bu sorunlar, bölgesel istikrarı ciddi şekilde tehdit ediyor ve  bölgedeki devletler arasında çatışmaları teşvik ediyor. Bu tür istikrarsızlıklar  Suudi Arabistan ve İran'ı, İsrail ve İran'ı karşı karşıya getirebilir. Lübnan'da  İsrail ve Hizbullah arasındaki şiddet ve diğer bölgesel tehditler kontrolden  çıkma potansiyeline sahip.''
 
  
 

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