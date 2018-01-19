Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stefan Dujarric, Bölgede gerilimin tırmandırılmasından kaçınılması gerektiğini vurguladı. Dujarric, BM Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin Afrin'e yönelik operasyon hazırlığının, Suriyeye yollanan insani yardımların durmasına yada aksamasına yol açacağından endişe duyduklarını söyledi. Durajjic, BM yetkililerinin Türk yetkililerle görüşmeyi sürdürdüklerini, Genel Sekreter Antomio Guterssin endişelerinin kendilerine iletildiğini duyurdu.
BM'den akla ziyan Afrin operasyonu açıklaması
DHA | 19 Ocak 2018 Cuma - 21:26 | Son Güncelleme : 19 01 2018 - 21:26