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Bitcoin resmen eridi! Büyük kayıp...

Bitcoin resmen eridi! Büyük kayıp... Bitcoin düştükçe düştü. Yatırımcı tedirgin. Bitcoin'de düşüş sürecek mi? 
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