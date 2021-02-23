Bitcoin neden düşüyor? Bill Gates: Elon kadar paranız yoksa dikkatli olmakta fayda var!

Dünyanın en zengin insanlarından olan Bill Gates Bitcoin ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. ABD Hazine Bakanı'nın yaptığı açıklama sonrası düşüşe geçen Bitcoin'de Bill Gates'in açıklamaları sonrası düşüş yeniden başladı.

Elon Musk’ın yaptığı açıklamaların ardından hızlı bir yükselişe geçen Bitcoin'de hızlı bir düşüş yaşanıyor. 1 Bitcoin fiyatı 320 bin liraya kadar geriledi ve 2 gün önce 400 bin lira iken 2 günde 80 bin lira değer kaybetti. Bitcoin'i zirveye taşıyan Tesla'nın patronu Elon Musk'ın kripto parada aşırı fiyatlama oluştuğuna ilişkin açıklamalarının ardından kripto parada görülen hızlı düşüş, Bill Gates ve ABD Hazine Bakanı Janet Yellen tarafından yapılan açıklamalarıyla devam etti.

BİTCOİN NEDEN DÜŞÜYOR?

Bill Gates Bitcoin ile ilgili açıklama yaptı. Gates yaptığı açıklamada "Elon’un tonlarca parası var ve bu konuyu biliyor. Bitcoin’in yükselip alçalmasıyla ilgilenmiyorum. Fakat çok parası olmayıp bu işe girmeye çalışanlar beni endişelendiriyor. Bitcoin Elon için uygun. Bitcoin konusuna çok üstten bakmıyorum ama eğer Elon kadar paranız yoksa dikkatli olmakta fayda var. Biz bir çıktısı olan şeylere yatırım yapıyoruz. Bitcoin çok enerji harcıyor, üstelik kimliğinizi belli etmeden anonim işlem yapabiliyorsunuz ve yaptığınız işlem geri alınamıyor. Gates Vakfı olarak dijital para birimine yatırım yapıyoruz biz de. Fakat bizimkinde kimin ne yaptığı belli oluyor. Dijital para iyi bir şey." dedi.

ABD'DEN FLAŞ AÇIKLAMA

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen dün yaptığı açıklamada, "Bitcoin'in bir işlem mekanizması olarak yaygın olarak kullanıldığını düşünmüyorum. Korkarım çoğu zaman yasa dışı finansman için kullanılıyor. İşlemleri gerçekleştirmenin son derece verimsiz bir yolu ve bu işlemlerin gerçekleştirilmesinde tüketilen enerji miktarı şaşırtıcı. Oldukça spekülatif bir varlık. Bence insanlar aşırı derecede oynak olabileceğinin farkında olmalı. Yatırımcıların yaşayabileceği potansiyel kayıplar konusunda endişeliyim." dedi.

Öte yandan Hafta sonu Twitter mesajında Bitcoin ve Ethereum'un değerinin yüksek olduğunu söyleyen Elon Musk, bilançosuna 1.5 milyar dolar değerinde Bitcoin varlıkları dahil eden Tesla'nın hisselerinde eylül ayından bu yana yaşanan en büyük düşüşe neden oldu.