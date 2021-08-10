Bitcoin ile ilgili flaş karar! Ödeme yapılabilecek

Tüm dünyayı kasıp kavuran kripto paraların atası Bitcoin ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Artık ödeme yapılabilecek. Bitconi ile bilet almak mümkün olacak. Dünyanın en büyük sinema zinciri AMC, yakında sinema biletlerinde Bitcoin ile ödemeyi kabul edeceğini duyurdu.

Dünyanın en büyük sinema zincirlerinden AMC Entertainment, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sinemaseverlerin biletlerini ve atıştırmalıklarını yıl sonuna kadar Bitcoin olarak ödemesine izin verecek teknolojiyi sunmaya başlayacağını duyurdu.

Şirketin CEO'su Adam Aron, şirketin yeni yatırımcılarının kripto konusunda “hevesli” olduğunu söylerken, “Blockchain ve kripto para hakkında, bundan önceki on yılda öğrendiğimden daha fazlasını son altı ayda öğrenmek zorunda kaldım” dedi.

CNBC'nin haberine göre Aron, "Her halükarda Bitcoin'i kabul etmek için BT programlamasını yapmak zorunda olduğumuzdan, şu anda ABD sinemalarımızda çevrimiçi satın almalar için Apple Pay ve Google Pay'i kabul etmek için aynı anda kodu yazıyoruz" dedi.

Müşteriler çalışma tamamlandığında Bitcoin ile çevrimiçi olarak sinema biletlerini satın alabilecek.