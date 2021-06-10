Bitcoin'de her şey tersine döndü

Kripto para birimlerinin atası olarak kabul edilen Bitcoin 32 bin dolar seviyesinden yükseliş gösterdi. Bitcoin'deki yükseliş sonrasında Binance'ın CEO'su Changpeng Zhao tweet attı. Zhao yatırım tavsiyesi olmasa da kripto paralardaki düşüşü fırsat olarak gösterdi.

Kripto para piyasaları Bitcoin 'deki hareketliliğe odaklanmış durumda. Nisan ayından bu yana sert düşüş yaşayan ve toparlanma çabaları fayda etmeyen Bitcoin 32 bin dolar dan 37 bin dolara sert yükseliş gösterdi. Sosyal medyada büyük sevince neden olan yükseliş analistleri de heyecanlandırdı.

Binance'ın CEO 'su Changpeng Zhao ise yükselişi tweetle taçlandırdı. Zhao yatırım tavsiyesi vermese de yatırımcılara bilinen bir yöntemi yol gösterici olarak sundu.

Zhao "Düşükten alıp yüksekten satmak istiyorsanız, işe yaraması için bir yerde düşük bir yere ihtiyacınız var. Finansal tavsiye değil" tweetini paylaştı.

BITCOIN GÜÇ KAZANDI

Bitcoin'e karşı olan tutumlar ve kurumsal yatırımcıların büyük satışlarda bulunması olumsuzluklar artırıyordu. El Salvador 'un Bitcoin'i yasal para birimi haline getirmesinin ardından Bitcoin güç kazanmaya başladı. Kısa sürede 32 bin dolardan 37 bin dolara yükselen Bitcoin bir gecede yüzde 15'in üzerinde kazanç sağlamış oldu.

ETHEREUM'DA SATIŞ DALGASI SÜRÜYOR

Geçtiğimiz ay tarihi yüksek seviyesi olan 4371 doları gören Ethereum sonrasında satış gördü ve 2100 dolar seviyesine kadar düştü. Tarihi zirvesinden yüzde 52 oranında gerilemiş olan Ethereum'da yükseliş ivmesi uzun süredir görülmüyor.

SERT REGÜLASYON BEKLENTİSİ FRENLİYOR

Kripto paralara karşı sert tavır alınması ve devlet başkanları tarafından da eleştiriye konu olmaları nedeniyle regülasyonların katı olması bekleniyor. Bu nedenle yatırım yapanlar tedirgin davranmak durumunda kalıyor. Çin'in yasaklayıcı tutumu, İran 'ın kripto para madenciliğini bir süreliğine yasaklaması, ABD Gelir İdaresi'nin 10 bin dolar ve üzerindeki kripto para hareketlerine yönelik yetki talebi istemesi, ABD eski Başkanı Donald Trump'ın Bitcoin'i sahtekarlık olarak tanımlaması güveni sarsıyor.

COINBASE'DEN YENİ ADIM

Dünyanın önde gelen kripto para borsalarından Coinbase, ABD'de Bitcoin teminatla nakit kullanımını artırıyor. Şirket, 4 eyalette uygulanan Bitcoin'i teminat göstererek nakit para kullanma imkanını 15 eyalete yaymak için plan hazırlıyor. Teminatlı nakit kullanımında, eldeki Bitcoin satılmadan Bitcoin'in değerinin yüzde 40'ına kadar nakit kullanımı sağlanıyor.

"20 BİN DOLARA DÜŞEBİLİR" GÖRÜŞÜ

Stratejist Rich Ross ve analist Michael Purves, düşüşün devamı halinde 20 bin dolar seviyesinin kilit nokta olacağını ifade ettiler. Analist Edward Moya ise 30 bin doların aşağı yönlü kırılması halinde satışların ivme kazanacağını belirtti.

MİLYARDERLER SPEKÜLE EDİYOR