Bitcoin çakıldı! 14 bin doların altına geriledi

İnternet aracılığıyla kullanılan ve herhangi bir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan ancak, son günlerde farklı ülkelerden gelen "düzenleme" haberleriyle sert dalgalanmalar yaşayan kripto para birimleri piyasası sabah saatlerine göre 31 milyar dolar azalarak 692 milyar dolara düştü

