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Birkan Sokullu ve sevgilisi Eda Gürkaynak'tan tatil pozları
Yakışıklı oyuncu Birkan Sokullu ve sosyetik sevgilisi Eda Gürkaynak, yazın son günlerinin tadını çıkarmaya devam ediyor. Ünlü çift, sosyal medyada aşk pozları yayınlamayı da ihmal etmiyor.
Eda Gürkaynak, sevgilisi Birkan Sokullu’yla çıktığı Mykonos tatilinde yaşadığı olayı “Tatilin tatlı anılarından” notuyla paylaştı:
Eda Gürkaynak, sevgilisi Birkan Sokullu’yla çıktığı Mykonos tatilinde yaşadığı olayı “Tatilin tatlı anılarından” notuyla paylaştı: