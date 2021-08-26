Biontech aşısı 3 doz mu olacak? ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden 16 yaş ve üzeri için onay alan Pfizer-BioNTech, üçüncü doz için de onay başvurusunda bulunuyor. Pfizer'ın yayınladığı yazılı açıklamaya göre yeni doz, koronavirüse karşı antikor üretimini 3,3 kat arttırıyor. Onay gelmesi halinde ABD'de 20 Eylül tarihinde 3. doz aşılama çalışmaları başlayacak. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından 3 doz aşının gerekliliğini belirtince Biontech 3. Doz aşı ile ilgili sorgulamalar da başladı. Peki, 2 doz Biontech olanlar 3. dozu olacak mı?

Yeni tip koronavirüs aşısının üçüncü dozu için ABD'de onay başvurusuna hazırlanan ilaç şirketi Pfizer, üçüncü doz aşının Kovid-19'a karşı antikor üretimini ikinci doza göre üç kattan fazla artırdığını açıkladı. Sağlık Bakanı da “3. doz aşı olanlar 2 doz aşı olanlara göre daha iyi korunuyor. 3 doz aşı olmuş kişilerin 2 doz aşı olmuş kişilere göre hem hastalığa yakalanma oranı ve hastanelerde yoğun bakıma yatışta daha iyi korunduğu anlaşıldı.” İfadelerini kullanınca Biontech 3. doz var mı? 2 doz Biontech olanlar 3. dozu olacak mı? sorularına yanıt aranamaya başlandı.

BİONTECH 3. DOZ VAR MI, OLACAK MI?

Sağlık Bakanı Bilim Kurulu Toplantısının ardından 3. Doz aşı ile ilgili “3 doz inaktif aşı en iyi korumayı sağlıyor. 2 doz inaktif aşı olmuş vatandaşların 3. doz aşı yaptırmasının gerekliliği anlaşıldı. 2 doz inaktif aşı olmuş vatandaşlarımızın 3. doz ister mRNA (BionTech) ister inaktif (Sinovac) aşı olmasının gerekli olduğu anlaşılmıştır.2 doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımız için ise 3. doz çalışması yeni yapılmaktadır. Bugün için en önemli sonuç, iki doz inaktif aşı olmuşsanız 3. doz uygulamayı geciktirmeden yaparak koruma seviyemizi yükseltmemiz gerektiğidir.” dedi ancak 2. doz biontech olanlara henüz 3. doz aşı hakkı tanınmadı.

ÜÇÜNCÜ DOZ AŞI ANTİKOR SEVİYESİ 3,3 KAT ARTTIRDI

Pfizer'ın yayımladığı yazılı açıklamaya göre, 306 denek üzerinde yapılan denemelerde ikinci dozdan beş ila sekiz ay sonra yapılan üçüncü doz aşının antikor seviyesini 3,3 kat artırdığı tespit edildi. Henüz tüm detayları yayımlanmayan araştırmaya katılan deneklerde üçüncü doz aşının yan etkilerinin ikinci doz aşıdan farklı olmadığı da belirtildi.

ONAY GELİRSE 3. DOZLAR ABD'DE 20 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK

ABD yönetimi, geçen hafta virüse karşı Pfizer ve Moderna aşısı olmuş Amerikalılara ikinci dozlarından 8 ay sonra üçüncü dozu yaptırmalarını tavsiye etmiş ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) onay çıkması halinde üçüncü doz aşılamayı 20 Eylül'de başlatmaya hazır olduklarını duyurmuştu.

BİONTECH İÇİN 16 YAŞ VE ÜSTÜNE ONAY VERİLDİ

FDA, aralıkta acil kullanım onayı verdiği Pfizer-BioNTech Kovid-19 aşısına hafta başında 16 yaş ve üstü için tam onay da vermişti. Pfizer-BioNTech aşısının üçüncü dozu ABD'de yalnızca 12 yaş ve üzerinde bağışıklık sistemi hastalığı bulunanlarda kullanılmak üzere acil kullanım onayına sahip.