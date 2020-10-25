Bingöl'de korkutan deprem!
25 Ekim 2020 Pazar - 12:51 | Son Güncelleme : 25 10 2020 - 13:24
Bingöl'de korkutan bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Sancaklı ilçesi olduğu ifade edilirken Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini 4.0 olarak açıkladı. Bingöl'deki Elazığ ve Diyarbakır şehirlerinde de hissedildi.
Bingöl'de saat 12.37 sıralarında 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlı depremin merkez üssünü Bingöl merkez olarak açıkladı.
Saat 12.37 sıralarında meydana gelen 4,0 büyüklüğündeki deprem yaklaşık 7 kilometre derinlikte kaydedildi.