Bingöl'de korkutan deprem!

Bingöl'de korkutan bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Sancaklı ilçesi olduğu ifade edilirken Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini 4.0 olarak açıkladı. Bingöl'deki Elazığ ve Diyarbakır şehirlerinde de hissedildi.

