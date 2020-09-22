Bıldırcın yumurtasının bilinmeyen 10 faydası

Tüketmeye fazla alışık olmadığımız, tadından çok faydalarıyla anılan bıldırcın yumurtası tavuk yumurtasından daha faydalı olmasıyla biliniyor.

1-Vitamin Deposudur

Bıldırcın yumurtası tavuk yumurtasından daha besleyici ve sağlıklı. Bıldırcın yumurtası, günlük protein gereksiniminin yüzde 13’ünden fazlasını karşılar. Bıldırcın yumurtası, özellikle B vitaminleri bakımından zengin olup, günlük gereken B1 vitaminin yüzde 140’ını karşılar.

2-Öksürüğü geçirmede etkili

Bıldırcın yumurtası kısa sürede öksürükten kurtulmanızı sağlar. Özellikle astım ve bronşit gibi rahatsızlıkların tedavisinde bilinen bir alerjiniz yoksa kullanılır. Ancak dikkat edilmesi gereken husus, yumurtanın organik olmasıdır.

3-Ölümcül Hastalık Riskini Azaltır

Vücudunuzdaki düşük potasyum oranı kalp hastalığı, yüksek tansiyon, kanser, felç ve sindirim bozuklukları yaşama riskini arttırır. Potasyum açısından zengin içeriğiyle bıldırcın yumurtası sizi bu hastalıklardan korumaya yardımcı olur.

4-Kansızlığı önler

Bıldırcın yumurtası demir bakımından da zengin. Demir sadece bağışıklığı güçlendirmekle kalmaz oksijenin vücuttaki diğer organlara hızlı bir şekilde ulaşmasına yardımcı olur. Ayrıca demir kansızlığı da önler ve kan için yararlı olan potasyumu da içerir.

5-Bağışık Sistemini Güçlendirir

Bağışıklık sisteminin zayıf olması hastalıklara daha çabuk yakalanmanıza sebep olur. Bıldırcın yumurtası vücudunuzun bağışıklık sistemini güçlendirir. Yüksek demir içeriği ile bıldırcın yumurtası aynı zamanda vücudunuzdaki hemoglobin seviyelerini artırmaya yardımcı olur.

6-Taş oluşumunu engeller

Bıldırcın yumurtası böbrek, safra kesesi ve karaciğer sağlığınız için önemli. Mesane taşlarının oluşumunu önler ve parçalanmasında yardımcı olur.

7-Cinsel isteği erttırır

Bıldırcın yumurtası fosfor, proteinler ve vitaminler gibi pek çok önemli madde içerir. Bunlarda cinsel isteğinizi arttırır ve cinsel sağlığınızı olumlu yönde etkiler.

8-Çocukların sağlıklı büyümesinde etkili

Çocuklarınızda daha sağlıklı bir büyüme için haftada en az bir adet yumurta tüketmeleri önemli.

9-Saç kalitesini artırır

Bıldırcın yumurtası saçlarınızı daha parlak hale getirirken güçlenmesinde de önemli rol oynar. Uzun, güçlü ve parlak saçlar için bıldırcın yumurtası yemeyi ihmal etmeyin.

10-Cilt bakımında kullanılır

Cildin daha parlak görünmesi ve ten renginin eşitlenmesinde önemli rol oynayan bıldırcın yumurtası son dönemlerde cilt bakım ürünlerinin çoğunda bulunuyor. Direkt olarak cilde sürülebileceği gibi cilt bakımında kullanılan yağlarla da karıştırıp uygulanabilir. Düzenli kullanımda gözle görülür sonuçlar elde edebilirsiniz.