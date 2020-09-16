16 Eylül 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.107 -0.37 EURO 8,8940 0.21
USD 7,5070 0.23 ALTIN 474,720 0.84
CANLI BORSA
TÜMÜ

Beyoğlu'nda akılalmaz anlar! Pencereye tırmanırken düşüp öldü...

DHA |  16 Eylül 2020 Çarşamba - 16:49 | Son Güncelleme : 16 09 2020 - 17:03

Beyoğlu'nda 7 katlı bir binada tırmanarak yan pencereye geçmeye çalışan yabancı uyruklu bir kişi düşerek hayatını kaybetti.


Olay Beyoğlu Hacımimi Mahallesi Karabaş sokaktaki 7 katlı binanın en üst katında meydana geldi. Yabancı uyruklu bir kişi, tırmanarak yan  pencereye geçmeye çalıştığı sırada düştü. Çevredekilerin korku dolu bakışları arasında düşen kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2'si kadın 3 kişi gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
 
 
 

ETİKETLER

Beyoğlu 7. kat ölüm
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.