Beyni daha çok uyarıyor ve şiddetli bağımlılık yaratıyor!

Hayatımızda çok geniş bir şekilde yer alan teknoloji kullanımı özellikle akıllı telefonların yaygınlaşması, “davranışsal bağımlılık” olarak tanımlanan canlı bahis ve kumar bağımlılıklarını da etkiliyor. Diğer bahis ve kumar türlerinde beynin uyarılması ve etkilenmesi daha düşükken canlı bahiste çok daha yoğun olmaktadır. Doç. Dr. Onur Noyan, “Oyun içinde bahis yapıldığında bir an önce sonuçlanması beklenir, bu süre içerisinde çok daha fazla heyecan, çok daha fazla risk alma davranışı gözlenebilmektedir. Böylelikle online bahsin bağımlılık yapıcı etkisinin hem de bağımlılık şiddetinin daha fazla olduğunu söylemek mümkün” dedi.

Davranışsal bağımlılık olarak tanımlanan canlı bahis ve kumar bağımlılıklarını etkilerini anlatan Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Onur Noyan, teknolojiyle beraber kullanımı artan online – canlı bahis uygulamalarının şiddetli bağımlılığa yol açtığına dikkat çekti.

ONLİNE BAHİSTE BEYİN DAHA ÇOK UYARILIYOR

Online (canlı) bahis ile klasik bahis arasındaki farklara dikkati çeken Doç. Dr. Onur Noyan, sözlerine şöyle devam etti:

“Bahis pazarının genişlemesi ile daha önceden aralıklı olarak oynanan bahis oyun larının artık sürekli oynanır hale geldiğini ve birçok alanda olduğu gibi sınırın ortadan kalktığını söyleyebiliriz. Kısıtlı zamanda, herhangi bir yerde istenildiği zaman erişiliyor olması canlı bahisi ön plana çıkarıyor. Sosyal medyada gezinirken, maç izlerken bahis reklamları karşımıza çıkabiliyor, yapılan çalışmalarda bahis reklamı yapılan maçlar sırasında daha fazla canlı bahis oynandığını gösteriyor. Canlı bahis dışındaki bahis türlerinde kupon yapıp bekleme ve uzun süreli bahislerde beynin uyarılması daha düşük oranda olurken, canlı bahiste bu uyarılma çok daha fazla oluyor. Canlı bahis oynayan bireylerin oynadıkları bahislere anlık karar verdiklerini, daha plansız oynadıklarını ve daha fazla miktarda parayı riske ettiğini belirtebiliriz. Canlı bahisi hem daha sık bahis yapma hem de daha şiddetli bağımlılık ile ilişkilendirilebiliriz. Bu sebeple hem daha fazla risk ve heyecanın bulunduğu canlı bahis diğer bahis ve kumar türlerine göre daha kolay ve daha şiddetli bağımlılığa yol açıyor.”

TAKIMLARINA KARŞI DUYGUSAL KARAR VERİYORLAR

Canlı bahis ile klasik bahis arasındaki farklara odaklanan çalışmalarda canlı bahisin daha çok seyrederken oynandığını belirten Doç. Dr. Onur Noyan, “Çalışmalar sıklıkla birlikte alkol tüketimim olabildiğini, takım tutan bireylerin takımlarına karşı duydukları bağın şiddetine göre daha duygusal kararlar verdiklerini gösteriyor. Ayrıca maçın sonucundan emin olduğunu düşünen bireyler kendilerini kontrol etmekte zorlanıyorlar ve daha fazla risk alıyorlar.” İfadelerini kullandı.

ONLİNE BAHİSTE BEKLENTİ YÜKSELİYOR

Buradaki riskin beynin biyolojisi ile ilgili olduğunu kaydeden Doç. Dr. Onur Noyan, “Bildiğimiz üzere bizim mutlu olmak için bazı hormonlara ihtiyacımız var. Günlük hayatta yaptığımız aktivitelerin hepsi bazı hormonların makul seviyelerde salgılanmasını sağlar. Bahis oyunları da diğer bağımlılık yapıcı alkol ve maddeler gibi beyin ödül merkezini uyararak etki göstermektedir. Normal bir kupon ile bahis yapıldığında ertesi günkü maç sonuçlarına kadar kişi bekler, sabreder, sürekli kuponunu düşünmez ama online canlı bahis oynandı ise hemen sonra sonuçlarını görme beklentisi, hemen sonuca ulaşma, canlı takip etme, riske edilen paranın artmasını bekleme, ucu ucuna kaybetme/kazanma, neredeyse kazanma hissi beynin ödül merkezinde bazı hormonların kontrolsüz salınımına sebep oluyor. ” diye konuştu.

ANLIK YÜKSELEN HORMONLAR BEYNİN YAPISINA ZARAR VERİYOR

Bu hormonların anlık olarak yükselen hormonlar olduğunu kaydeden Doç. Dr. Onur Noyan, “Bu hormonların anlık yükselmesi, bir süre sonra beynin ödül merkezinin dengesinin bozulmasına sebep oluyor. Bir süre sonra bireyin kontrol mekanizmalarını bozarak daha fazla dürtüsel, daha fazla beklenti içerisinde olmasına, gündelik aktivitelerden haz alamamasına, anlık kararlar vermesine yol açarak, bahis ya da kumar bağımlılığının gelişmesine yol açıyor.” diye konuştu.

Sonuç olarak standart ve klasik bahis türlerde beynin uyarılma şiddeti daha düşükken canlı bahiste bu şiddetin çok daha fazla olduğunu kaydeden Doç. Dr. Onur Noyan, “Canlı bahisin bağımlılık yapıcı etkisinin hem daha hızlı ortaya çıktığını hem de daha şiddetli olduğunu söyleyebiliriz. Kumar bağımlılığı hem ailevi, hem maddi hem de sosyal sorunlara yol açan, uzun soluklu bir tedavi sürecinde tedavi edilmesi gereken bir beyin hastalığıdır.” uyarısında bulundu.