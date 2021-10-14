Otomobil sürücüsü araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis sevk edildi. Ekipler, otomobildeki kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, kamyonu, otomobilin üzerinden kaldırdı. Otomobildeki sürücünün öldüğü tespit edildi.
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- Beykoz korkunç kaza! Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon otomobilin üstüne devrildi
Beykoz korkunç kaza! Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon otomobilin üstüne devrildi
Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL (DHA) | 14 Ekim 2021 Perşembe - 13:28 | Son Güncelleme : 14 10 2021 - 13:28