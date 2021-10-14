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Beykoz korkunç kaza! Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon otomobilin üstüne devrildi

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL (DHA)  |  14 Ekim 2021 Perşembe - 13:28 | Son Güncelleme : 14 10 2021 - 13:28

Beykoz, Kuzey Marmara Otoyolu'nda beton blok yüklü İSKİ'ye ait kamyon, otomobilin üstüne devrildi.


Otomobil sürücüsü araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis sevk edildi. Ekipler, otomobildeki kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, kamyonu, otomobilin üzerinden kaldırdı. Otomobildeki sürücünün öldüğü tespit edildi.
 
 
 

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