Beyaz Show bu haftaki konukları kimler? 19 Ocak Cuma Beyaz Show konukları...

Beyazıt Öztürk'ün sunumuyla her Cuma yayınlanan Beyaz Show'un bu haftaki konukları belli oldu. Kanal D'de Cuma akşamları 23:45'te ekrana gelen Beyaz Show yine çok güldürecek. İşte Beyaz Show'a konuk olacak değerli isimler...
BEYAZ SHOW KONUKLARI (19 OCAK CUMA)
Kanal D’nin sunuculuğunu Beyazıt Öztürk’ün yaptığı sevilen talk- show programı "Beyaz Show"a bu hafta; Pamela Spence, Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Apak, İrem Sak ve Mandalinacı Veysel Mutlu konuk oluyor.
Sohbeti, eğlencesi, esprileri ve canlı yayın sürprizleriyle "Beyaz Show" bu hafta da yine şahane!
PAMELA SPENCE KİMDİR?
Pamela Spence, ya da bilinen adıyla Pamela 23 Şubat 1973 yılında Almanya'nın Heidelberg şehrinde dünyaya geldi. İngiliz bir baba ve Türk bir annesi olan şarkıcı Pamela, babası NATO'da görevli olduğu için sürekli Almanya'da ikamet etmiş, annesiyle babasının ayrılması sonucu 15 yaşından itibaren Türkçe öğrendikten sonra, başlangıçta çeşitli televizyon dizilerinde roller üstlenmiş ve vokalistlik yapmış, daha sonra da çıkardığı üç albüm ile ün kazanmış bir Türkçe rock şarkıcısı ve Türk dizi, sinema oyuncusudur. Pamela, Ankara Atatürk Anadolu Lisesi mezunudur. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezundur. "Atları da vururlar" müzikalinde Okan Bayülgen ve Fikret Kuşkan ile birlikte rol almış, "Lahmacun ve Pizza" dizisinde oynamış, Teoman'a vokalistlik yapmıştır.
Ünlü sanatçı Burak Sergen'le kısa bir evlilik yapmıştır. 2004 yılının Haziran ayında Mucizeler Komedisi adlı müzikalde 'dişi melek' rolünü üstlenmiştir. İlk albümü, "Eğer Dinlersen"i uzun bir hazırlık döneminden sonra 1 Haziran 2002'de çıkarmıştır. Rock tarzına daha yakınlaştığı ikinci albümü "Şehir Rehberi"ni ise 23 Kasım 2004'te piyasaya çıkarmış, özellikle söz ve ezgileri bir anda kitlelerin diline yerleşiveren "İstanbul" isimli şarkı ile büyük başarı elde etmiştir. 25 Mayıs 2006'da üçüncü albümü "Cehennet"i çıkarmıştır.
2010 yılında elektronik müziğe geçerek dördüncü albümü "Stil Zengini"ni 9 Mart 2010'da yayınlamıştır. Albümün ilk klibi ise Duygu Güzelmeriç tarafından "Say What You Want" adlı şarkıya çekilmiştir.
AHMET MÜMTAZ TAYLAN KİMDİR?
Ahmet Mümtaz Taylan, 12 Eylül 1965 tarihinde Ankara'da doğmuştur.
Ankara Gazi Üniversitesi İktisat Bölümünü bitirdi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü Oyunculuk Tiyatro Bölümü'nden 1989 yılında mezun oldu.
1989-93 yılları arasında Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda, 1993 - 1994 tiyatro sezonunda Almanya'da Theater an Der Ruhr'da Roberto Ciulli ile birlikte çalıştı. 1994 yılından başlayarak bir çok projede ustası Yücel Erten ile çalıştı.
Devlet Tiyatrolarında 18 yıl süreyle; oyuncu, yönetmen, sanat yönetmeni, genel müdür danışmanı ve kurucu üyesi olduğu Devlet Tiyatroları Sanatçıları Derneği DETİS'de çeşitli dönemlerde Genel Sekreter, Genel Başkan görevlerini üstlendi. 2006 yılında Devlet Tiyatrolarından istifa ederek ayrıldı.
Ankara Üniversitesi Dil-Tarih ve Coğrafya Fakültesi (DTCF) Tiyatro Bölümü ve TRT Çocuk Tiyatrosu'nda eğitmenlik yaptı. Birçok kültür-sanat dergisi ve internet sitelerinde yazıları yayınlanmaktadır.
İlk eşinden Ayşe Dilan (d.1999) adında bir kızı vardır.
Ahmet Mümtaz Taylan, 2007 yılında yine kendisi gibi oyuncu olan Ayçin İnci ile evlendi. 21 Mart 2012 tarihinde boşandı.
2016 yılında Kanal D'de yayınlanan ve senaryosunu Mahinur Ergun'un yazdığı, yönetmenliğini Cem Karcı'nın yaptığı ve başrollerinde Birkan Sokullu, Tayanç Ayaydın, Burcu Biricik, Ecem Özkaya, Seray Gözler Yeniay, Ahmet Mümtaz Taylan'ın oynadığı "Hayat Şarkısı" adlı dizinin müziklerini Mithat Can Özer, Çağlar Haznedaroğlu ve Uğur Akyürek yaptı.
ALPER KUL KİMDİR?
5 Aralık 1975 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Oyunculuk eğitimini yurtdışında tamamlayan Kul, kendi yazıp oynadığı oyunların ardından 1997 yılında beyaz perdeye ve televizyon kariyerine adım atmıştır. Şimdilerde Güldür Güldür Show’da İsmail karakterini canlandıran oyuncu, aynı zamanda rol arkadaşı olan Aylin Kontente ile evlidir.
Diziler
Güldür Güldür Show/İsmail/2013
Gurbetçiler/1996
Yılan Hikayesi/Altay/1999
Kınalı Kar/Demir/2002
Çemberimde Gül Oya/2004
Aşka Sürgün/Cesur/2005
Arka Sokaklar/2006
Sessiz Gemiler/2007
Kader/2007
Mordkommission İstanbul/Emre/2009
Şen Yuva/2010
5'er Beşer/İsmail/2011
Muhteşem Yüzyıl/Hüsrev Bey/2011
İnsanlar Alemi/İsmail/2012
Osmanlı Tokadı/2013
Filmler
Hamam/1997
Kader/2006
Güneşi Gördüm/Serhat/2009
Gecenin Kanatları/Baran/2009
Sümela’nın Şifresi Temel/Temel/2011
Moskova’nın Şifresi: Temel/Temel/2012
Barcelona’nın Şifresi: Temel/Temel/2013
Olur Olur/Ali/2014
Dedemin Fişi/Hicri/2015
SARP APAK KİMDİR?
Sarp Apak, Diyarbakır’da 1981 yılında doğmuştur. Çocukluğunun kısa bir dönemini burada geçiren oyuncunun ailesi daha sonradan Bursa’ya taşınmıştır. Sarp Apak hem ilkokul hem de Lise eğitimini taşındıkları ilk şehir olan Bursa’da tamamlamıştır. Oyunculuğa karşı sürekli bir yeteneği olduğu etrafındaki insanlar ve özellikle ailesi tarafından da görülünce Sarp Apak, Dokuz Eylül Üniversitesinde Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk bölümüne gönderilmiştir. Bu bölümden başarıyla mezun olması ise 2004 yılına uzanmaktadır. Üniversiteyi bitirdikten hemen sonra hocasının da önerisi ile Sarp Apak hayallerini gerçekleştirmek üzere İstanbul’a doğru yola çıkmıştır. İstanbul’da kısa süre içerisinde tiyatro ahalisi tarafından performansı ile takdir toplamayı başaran oyuncu Yılmaz Erdoğan yönetiminde bulunan BKM ekibinin içerisinde yer almıştır.
Filmler
Organize İşler (2005 yılı Kemal) Beyaz Melek (2007 yılı Reşat) Plajda (2008 yılı Ali) O… Çocukları (2008 yılı Saffet) Aşk Tutulması (2008 yılı Konuk) Güneşi Gördüm (2009 yılı Ahmet) Yedi Kocalı Hürmüz (2009 yılı Fişek Ömer) Aşk Geliyorum Demez (2009 yılı Berkcan) Yeraltı (2012 yılı Barmen) Karışık Kaset (2014 yılı Ulaş)
Diziler
Avrupa Yakası (2006-2009 Tanrıverdi) Kavak Yelleri (2009-2011 Güven Karakuş) Yalan Dünya (2012 Emir Danışman)
İREM SAK KİMDİR?
İrem Sak (d. 9 Şubat 1986, Sivas), Türk oyuncu.
İrem Sak, 1986 yılında Sivas'ta doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi burada tamamlayıp, 2006 yılında üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi. İrem Sak, İstanbul Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Lise yıllarında birkaç tiyatro oyununda yer alan İrem, 2008 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi'nde Sizinkiler adlı oyunda Zeytin karakterini canlandırdı.
İrem Sak aynı yıl içerisinde "Domino's Pizza, Garanti Bankası, Coffee Mate, Allianz, Teknosa ve Money Club" reklamlarında oynadı. İlk kamera deneyimini Şen Yuva adlı dizide Şehrazat karakteriyle edindi. Ardından 2011 yılında Meltem Bozoflu'nun yönettiği bir BKM yapımı olan 5'er Beşer programında Sinem karakterini canlandırdı.
Fakat 5'er Beşer programının televizyon ömrü çok uzun sürmedi. Kanal D'de yayınlanan Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı "Yalan Dünya" adlı dizide Tülay karakterini canlandırmaya başlamıştır. 2012 yılındaki Altın Kelebek Ödülleri'ni Sarp Apak ve Öner Erkan ile birlikte sunmuştur. 3 yıl aranın ardından Güldür Güldür'e dönmüştür.
Tv Programları
5'er Beşer (2011) Sinem
İnsanlar Alemi (2012) Sinem
Güldür Güldür (2015) Sinem
Diziler
Şen Yuva (2010) Şehrazat
Yalan Dünya (2012) Tülay
Filmografi
Dedemin Fişi (2016) Kader
"Dönerse Senindir"(2016)
MANDALİNACI VEYSEL MUTLU KİMDİR?
Bursa'da 10 yıldır baba mesleği pazarcılık yapan Veysel Mutlu'nun tezgâhının başında söylediği şarkı ve türküler, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Müşterilere türkü söyleyerek mandalina satan Mutlu'nun videoları 2 milyonun üzerinde izlendi. Müşteriler, sosyal medya hesaplarında 135 bin takipçisi bulunan ve 'Çılgın Mandalinacı' olarak bilnen Veysel Mutlu ile fotoğraf çektirmek için yarışıyor.