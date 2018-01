Beyaz Show bu haftaki konukları kimler? 19 Ocak Cuma Beyaz Show konukları...

Beyazıt Öztürk'ün sunumuyla her Cuma yayınlanan Beyaz Show'un bu haftaki konukları belli oldu. Kanal D'de Cuma akşamları 23:45'te ekrana gelen Beyaz Show yine çok güldürecek. İşte Beyaz Show'a konuk olacak değerli isimler...

BEYAZ SHOW KONUKLARI (19 OCAK CUMA)

Sohbeti, eğlencesi, esprileri ve canlı yayın sürprizleriyle "Beyaz Show" bu hafta da yine şahane!

PAMELA SPENCE KİMDİR?

Pamela Spence, ya da bilinen adıyla Pamela 23 Şubat 1973 yılında Almanya 'nın Heidelberg şehrinde dünyaya geldi. İngiliz bir baba ve Türk bir annesi olan şarkıcı Pamela, babası NATO 'da görevli olduğu için sürekli Almanya'da ikamet etmiş, annesiyle babasının ayrılması sonucu 15 yaşından itibaren Türkçe öğrendikten sonra, başlangıçta çeşitli televizyon dizi lerinde roller üstlenmiş ve vokalistlik yapmış, daha sonra da çıkardığı üç albüm ile ün kazanmış bir Türkçe rock şarkıcısı ve Türk dizi, sinema oyuncusudur. Pamela, Ankara Atatürk Anadolu Lisesi mezunudur. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezundur. "Atları da vururlar" müzikalinde Okan Bayülgen ve Fikret Kuşkan ile birlikte rol almış, "Lahmacun ve Pizza" dizisinde oynamış, Teoman 'a vokalistlik yapmıştır.

Ünlü sanatçı Burak Sergen'le kısa bir evlilik yapmıştır. 2004 yılının Haziran ayında Mucizeler Komedisi adlı müzikalde 'dişi melek' rolünü üstlenmiştir. İlk albümü, "Eğer Dinlersen"i uzun bir hazırlık döneminden sonra 1 Haziran 2002'de çıkarmıştır. Rock tarzına daha yakınlaştığı ikinci albümü "Şehir Rehberi"ni ise 23 Kasım 2004'te piyasaya çıkarmış, özellikle söz ve ezgileri bir anda kitlelerin diline yerleşiveren "İstanbul" isimli şarkı ile büyük başarı elde etmiştir. 25 Mayıs 2006'da üçüncü albümü "Cehennet"i çıkarmıştır.

2010 yılında elektronik müziğe geçerek dördüncü albümü "Stil Zengini"ni 9 Mart 2010'da yayınlamıştır. Albümün ilk klibi ise Duygu Güzelmeriç tarafından "Say What You Want" adlı şarkıya çekilmiştir.

AHMET MÜMTAZ TAYLAN KİMDİR?