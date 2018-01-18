Beyaz Show bu haftaki konukları kimler? 19 Ocak Cuma Beyaz Show konukları...

Beyaz Show bu haftaki konukları kimler? 19 Ocak akşamı ekrana gelecek olan fenomen program Beyaz Show'a kimlerin konuk olacağı belli oldu. Henüz fragmanı yayınlanmamış olan Beyaz Show yarın akşam da herkese eğlenceli anlar yaşatacak.

Beyazıt Öztürk'ün sunumuyla her Cuma yayınlanan Beyaz Show'un bu haftaki konukları belli oldu. Kanal D'de Cuma akşamları 23:45'te ekrana gelen Beyaz Show yine çok güldürecek. İşte Beyaz Show'a konuk olacak değerli isimler...

BEYAZ SHOW KONUKLARI (19 OCAK CUMA)

Sohbeti, eğlencesi, esprileri ve canlı yayın sürprizleriyle "Beyaz Show" bu hafta da yine şahane!

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