Beyaz ekranlara dönüyor

Beyazıt Öztürk, İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç, Alaçatı’da bir araya geldi. Öztürk ve Büyükak ekranlara dönecekleri programla ilgili bomba açıklamalarda bulundu.

Beyazıt Öztürk tekrar ekranlara döneceğini söyleyerek, “Eylül-Ekim gibi ekranlara döneceğim. O Ses Türkiye olacak. Birkaç değişiklik olacak. Asıl bombamız Ekim ayında olacak” ifadelerini kullandı.

"BİR SOHBET PROGRAMI YAPACAĞIZ"

Büyükak, Öztürk’le yapacağı program hakkında bilgi verdi. Büyükak, “Beyazıt ağabey ile 1 yıldır bir program üzerine konuşuyorduk. Şimdi güzel bir fikir oluştu kafamızda. Ekim ayı gibi bir şeyler yapma ihtimalimiz var. Bir sohbet programı” dedi.