31 Temmuz 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.393 0.09 EURO 10,0550 -0.13
USD 8,4440 -0.13 ALTIN 491,350 -1.17
CANLI BORSA
TÜMÜ

Beyaz ekranlara dönüyor

31 Temmuz 2021 Cumartesi - 14:23 | Son Güncelleme : 31 07 2021 - 14:23

Beyazıt Öztürk, İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç, Alaçatı’da bir araya geldi. Öztürk ve Büyükak ekranlara dönecekleri programla ilgili bomba açıklamalarda bulundu.


Beyazıt Öztürk tekrar ekranlara döneceğini söyleyerek, “Eylül-Ekim gibi ekranlara döneceğim. O Ses Türkiye olacak. Birkaç değişiklik olacak. Asıl bombamız Ekim ayında olacak” ifadelerini kullandı. 
 
"BİR SOHBET PROGRAMI YAPACAĞIZ" 
 
Büyükak, Öztürk’le yapacağı program hakkında bilgi verdi. Büyükak, “Beyazıt ağabey ile 1 yıldır bir program üzerine konuşuyorduk. Şimdi güzel bir fikir oluştu kafamızda. Ekim ayı gibi bir şeyler yapma ihtimalimiz var. Bir sohbet programı” dedi. 
 
Öte yandan 28 Haziran’da oğlu Aslan Oktay’ı kucağına alan İbrahim Büyükak, yaşadığı mutluluğu da paylaştı. Ünlü komedyenin hastane odasında oğlunu kucağına alıp çektirdiği poz çok konuşulmuştu. 

ETİKETLER

Beyazıt Öztürk İbrahim Büyükak Oğuzhan Koç
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.