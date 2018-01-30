Berrak Tüzünataç kimdir? Sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. Güzel ve başarılı oyuncu Berrak Tüzünataç'ın yaşı, boyu, kariyeri gibi pek çok bilgi merak konusu oldu. İşte Berrak Tüzünataç'ın hayatına dair tüm bilgiler...

Berrak Tüzünataç kimdir? Sorusu gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Başarılı oyunculuğu ve güzelliği ile dikkatleri üzerine toplayan Berrak Tüzünataç'a dair tüm bilgileri haberimizde derledik.

BERRAK TÜZÜNATAÇ KİMDİR?

2 Kasım 1984 tarihinde Yalova ’da doğan Türk sinema ve dizi dünyasının önemli oyuncularından olan Berrak Tüzünataç, aynı zamanda model kimliğiyle de tanınmıştır. 2000’li yıllarda başlayan aktif kariyerine bugün diziler ile devam ettiren Berrak Tüzünataç aynı zamanda sinema filmlerinde de yer almaktadır.

İlk ve Orta eğitimini yaşadığı yer olan Yalova’da tamamlayan Berrak Tüzünataç, liseye Koç Özel lisesinde devam etmiş ve burada tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesinde İşletme Fakültesinde okuyan Berrak Tüzünataç mezun olduktan sonra Number One TV ekranlarında sunuculuk yapmaya başlamıştır.

Sinema dünyasına girişi Beyza’nın Kadınlarında sergilediği Figen rolü ile olsa da asıl çıkışını küçük bir rol de olsa Organize İşler de yer aldığı Ebru karakteri ile sağlamıştır. Bir dönem Kanal D ekranlarında yayınlanan Ödünç Hayat ve Elveda Rumeli dizilerinde de yer alan oyuncu bu dizide Vahide karakterini canlandırmış ve büyük bir beğeni toplamıştır.

Aktif kariyeri boyunca yer aldığı sinema filmleri 2005 yılında Beyza’nın Kadınları ile başlamış aynı tarihlerde Organize İşler filminde yer almıştır. 2009 tarihinde Ejder Kapanı filminde Ezo karakterini canlandıran Berrak Tüzünataç, 2009 tarihinde Kıskanmak filminde Mükerrem 2010 tarihinde Bir Avuç Deniz filminde Deniz Demirci ve 2013 tarihinde Çanakkale Yolun Sonu filminde Behice karakterine hayat vermiştir.

Dizi kariyerine bakıldığında Ödünç Hayat, Affedilmeyen, Elveda Rumeli, Bu Kalp Seni Unutur Mu, Ezel, Son ve Muhteşem Yüzyılda oynamıştır.