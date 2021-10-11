Berk Oktay aşka geldi!

2020'de Merve Şarapçıoğlu ile olaylı bir şekilde boşanan Berk Oktay, daha önce 'Savaşçı' dizisinde birlikte rol aldığı Yıldız Çağrı Atiksoy ile ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
Mutlu birliktelikleri devam eden ve geçtiğimiz şubat ayında evlilik yoluna giren ikiliden yakışıklı oyuncu, sevgilisiyle verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.
EVDE ROMANTİK ANLAR
38 yaşındaki Oktay, evlerinde Atiksoy'u alnından öptüğü sırada çekilen kareyi Instagram'ın hikayeler bölümünden yayınladı.
SET KAZASI GEÇİRDİ
Öte yandan bir süredir 'Yasak Elma' dizisinde 'Çağatay' karakterine hayat veren Berk Oktay, geçtiğimiz günlerde sette ufak bir kaza geçirdiğini ve önemli bir şey olmadığını dile getirmişti.