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Berk Oktay aşka geldi!

11 Ekim 2021 Pazartesi - 17:11 | Son Güncelleme : 11 10 2021 - 17:11

Fox TV'de yayınlanan 'Yasak Elma' dizisinde rol alan Berk Oktay, evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile verdiği romantik bir pozu Instagram’dan sevenlerinin beğenisine sundu.


2020'de Merve Şarapçıoğlu ile olaylı bir şekilde boşanan Berk Oktay, daha önce 'Savaşçı' dizisinde birlikte rol aldığı Yıldız Çağrı Atiksoy ile ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
 
Mutlu birliktelikleri devam eden ve geçtiğimiz şubat ayında evlilik yoluna giren ikiliden yakışıklı oyuncu, sevgilisiyle verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.
 
EVDE ROMANTİK ANLAR
 
38 yaşındaki Oktay, evlerinde Atiksoy'u alnından öptüğü sırada çekilen kareyi Instagram'ın hikayeler bölümünden yayınladı.
 
 
SET KAZASI GEÇİRDİ
 
Öte yandan bir süredir 'Yasak Elma' dizisinde 'Çağatay' karakterine hayat veren Berk Oktay, geçtiğimiz günlerde sette ufak bir kaza geçirdiğini ve önemli bir şey olmadığını dile getirmişti.

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