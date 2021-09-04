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Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu ayrıldı
Yaklaşık üç aydır aşk yaşayan oyuncu Berk Atan ile sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ilişkilerini noktaladı. Evlenmesi beklenen ünlü çift, ayrılık haberini sosyal medya hesaplarından duyurdu.
2012'de Best Model birincisi olduktan sonra oyunculuğa adım atan Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu hakkındaki aşk söylentileri doğru çıkmıştı. Çift, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımla birlikteliklerini ilan etmişti.