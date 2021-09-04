ANASAYFA| YAZARLAR| FOTOGALERi| ViDEO| KİTAP
Gazetevatan.com » Magazin » Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu ayrıldı

Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu ayrıldı

Yaklaşık üç aydır aşk yaşayan oyuncu Berk Atan ile sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ilişkilerini noktaladı. Evlenmesi beklenen ünlü çift, ayrılık haberini sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu ayrıldı 2012'de Best Model birincisi olduktan sonra oyunculuğa adım atan Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu hakkındaki aşk söylentileri doğru çıkmıştı. Çift, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımla birlikteliklerini ilan etmişti.
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.