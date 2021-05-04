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Beren Saat, Kenan Doğulu çiftinden iyi haber! Buzları eritti!
Oyuncu Beren Saat ile Kenan Doğulu boşanma haberleriyle gündemi uzun süre meşgul etmişti. Evliliğine ikinci bir şans veren Beren Saat, Kenan Doğulu'nun ailesiyle de buzları eritti.
Beren Saat 26 Şubat 2019'da 35.doğum gününü kutladı, sosyal medya hesabında kafa karıştıran bir mesaj yayınladı. Makyajsız, siyah beyaz fotoğrafını paylaşan Beren Saat, trafik kazasında kaybettiği sevgilisi Efe'yi de andı...
Beren Saat 26 Şubat 2019'da 35.doğum gününü kutladı, sosyal medya hesabında kafa karıştıran bir mesaj yayınladı. Makyajsız, siyah beyaz fotoğrafını paylaşan Beren Saat, trafik kazasında kaybettiği sevgilisi Efe'yi de andı...