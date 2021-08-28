Benzin fiyatlarına zam!

Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi, 27 Ağustos 2021 tarihinde geçerli olmak üzere benzinde 24 KRŞ/LT fiyat artışı gerçekleşti. Artış mevcut uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacak.

İllere göre akaryakıt fiyatları

Burdur 7,96 Bursa 7,78 Çanakkale 7,91 Çankırı 7,83

Osmaniye 7,87 Düzce 7,77