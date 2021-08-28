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Benzin fiyatlarına zam!

28 Ağustos 2021 Cumartesi - 9:57 | Son Güncelleme : 28 08 2021 - 9:57

Akaryakıtta benzinin litre fiyatına 24 kuruş zam geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) zam pompa fiyatlarına yansımayacak.


Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi, 27 Ağustos 2021 tarihinde geçerli olmak üzere benzinde 24 KRŞ/LT fiyat artışı gerçekleşti. Artış mevcut uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacak.
 
İllere göre akaryakıt fiyatları
 
Adana 7,89 Adıyaman 7,92 Afyonkarahisar 7,90
 
Ağrı 7,99 Amasya 7,91 Ankara 7,82
 
Antalya 7,95 Artvin 7,93 Aydın 7,88 Balıkesir 7,90
 
Bilecik 7,78 Bingöl 8,05 Bitlis 8,06 Bolu 7,78
 
Burdur 7,96 Bursa 7,78 Çanakkale 7,91 Çankırı 7,83
 
Çorum 7,91 Denizli 7,88 Diyarbakır 8,03 Edirne 7,81
 
Elazığ 7,93 Erzincan 7,94 Erzurum 7,96
 
Eskişehir 7,79 Gaziantep 7,90 Giresun 7,91
 
Gümüşhane 7,91 Hakkari 8,10 Hatay 7,86
 
Isparta 7,97 Mersin 7,88
 
İstanbul / Avrupa 7,74 İstanbul / Anadolu 7,76
 
İzmir 7,83 Kars 7,97 Kastamonu 7,90 Kayseri 7,91
 
Kırklareli 7,76 Kırşehir 7,81 Kocaeli 7,74
 
Konya 7,92 Kütahya 7,89 Malatya 7,93
 
Manisa 7,87 Kahramanmaraş 7,90
 
Mardin 8,04 Muğla 7,89 Muş 8,06
 
Nevşehir 7,91 Niğde 7,89 Ordu 7,89
 
Rize 7,91 Sakarya 7,76 Samsun 7,87
 
Siirt 8,06 Sinop 7,90 Sivas 7,88
 
Tekirdağ 7,74 Tokat 7,90 Trabzon 7,92
 
Tunceli 7,95 Şanlıurfa 7,92 Uşak 7,88
 
Van 8,09 Yozgat 7,84 Zonguldak 7,78
 
Aksaray 7,91 Bayburt 7,94 Karaman 7,90
 
Kırıkkale 7,79 Batman 8,03 Şırnak 8,06
 
Bartın 7,80 Ardahan 7,95 Iğdır 7,97
 
Yalova 7,76 Karabük 7,79 Kilis 7,89
 
Osmaniye 7,87 Düzce 7,77
 

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akaryakıt benzin zam
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