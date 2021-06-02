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Bengü bebeğinin adını açıkladı

02 Haziran 2021 Çarşamba - 14:19 | Son Güncelleme : 02 06 2021 - 14:19

2018 yılında iş insanı Selim Selimoğlu ile dünyaevine giren Bengü, ikinci bebeğine kavuşmak için gün sayıyor. Dün bir AVM'de görüntülenen Bengü bebeğinin adını açıkladı.


Bengü ikinci kez bebek heyecanı yaşıyor. İki yaşında Zeynep adında bir kızı olan şarkıcı, dört aylık hamile. Erkek bebek bekleyen Selim Selimoğlu-Bengü çifti, oğullarının adına da karar verdi.
 
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bengü şunları söyledi:
 
"Haberi ilk duyduğumuzda çok mutlu olduk. İsim olarak soyadımız Selimoğlu olduğu için Junior Selim Selimoğlu diye düşünüyoruz. Zaten eşim Selim'in de hayaliydi. Zeynep ismini ben koymuştum, bunda da Selim'e bıraktık. İki çocuk birden büyüteceğiz, Zeynep iki yaşına girecek, normalde bir sene düşünmüyorduk çocuk. Aşerme durumu 'ikinci çocukta daha çok olur' dediler ama oğlum iyi bakıyor annesine, şu ana kadar bir durum olmadı."

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