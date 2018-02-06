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Belçika'dan sıkı takip! Balayı fotoğraflarına bile bakıyorlar

AA |  06 Şubat 2018 Salı - 15:00 | Son Güncelleme : 06 02 2018 - 15:33

Artan ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve aşırı sağcı söylemlerin yasalara da yansıdığı Belçika'da, kişilerin aile birleşimi yoluyla eşlerini ülkeye getirmesi giderek zorlaşıyor. Türk vatandaşları da oldukça zor durumda bırakan yeni uygulamalarda Belçika çiftlerin düğün ve balayı fotoğraflarını bile görmek istiyor.


Avrupa genelinde artan ırkçılık, yabancı  düşmanlığı, aşırı sağcı popülist söylemlerden en fazla etkilenen ülkelerden biri  olan Belçika'da, aile birleşimi yoluyla ülkeye gelmek isteyen Türk kökenli  vatandaşlara yönelik engeller artıyor. 
 
 
AA muhabirinin konuya ilişkin yaptığı çalışma, Belçika'da özellikle  2011-2016 yıllarında bu alanda yapılan yasal düzenlemelerin, Belçika'daki Türk  kökenli vatandaşların haklarına ciddi kısıtlamalar getirdiğini ortaya koyuyor.
 
Belçika Türk Dernekleri Başkanı Rıfat Can, aile birleşimine ilişkin  Belçika yasalarında gerçekleştirilen değişikliklerin yeni gelmek isteyen kişileri  engellemeyi amaçladığını söyledi.
 
Başvuru yapan bireylerin vize alma süreçlerini, gelirlere ilişkin  düzenlemeler ile kişiler hakkında yürütülen soruşturmaların zaman zaman çok uzun  sürmesinin zorlaştırdığına dikkati çeken Can, kişilerin Belçika'ya geldikten  sonra da sıkıntı çekmeye devam ettiğini anlattı.
 
Can, aile birleşimi yoluyla Belçika'ya gelen kişinin zorunlu olarak  uyum kurslarına gitmesi gerektiğini, bu kursa gitmeyen kişilere yüksek  miktarlarda cezalar kesildiğini ifade etti.
 
Ülkeye yeni gelen bir kişinin temel ihtiyaçlarını gidermek için  çalışması gerektiğine işaret eden Can, "Bu kişiler çalışma zorunluluğuyla  kursları takip edemiyor. Biz de bu kursların faydalı olduğunu düşünüyoruz ancak  ceza yerine kişilerin teşvik edilmesinin daha olumlu sonuçlar vereceğini  düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
 
4 yıldır eşini getiremiyor
 
Belçika'da yaşayan Süleyman Özcan, 4 yıldır evli olduğu eşini  Belçika'ya getiremediğini, aile birleşimini gerçekleştiremediği için mağdur  olduğunu söyledi.
 
Aile birleşimi için 3 defa başvuruda bulunduğunu dile getiren Özcan,  "Başvuruma 3 kere ret cevabı geldi. Düğün, balayı fotoğrafı gibi ek belgeler  istediler, bunları sunamadığım için resmi olarak evli olmama rağmen sahte evlilik  yapmakla itham ediliyorum." dedi.
 
Geçen yılın ağustos ayında eşi Ümmühan Yılmaz'ı Belçika'ya getirmek  için başvuru yapan Serkan Yılmaz ise başvurusunun hala sonuçlanmadığını,  avukatlarının süreç hakkında bilgi edinmeye çalıştığını ancak başarılı  olamadığını kaydetti.
 
Eşi ve kendisinin başvuru için tüm şartları karşıladığını kaydeden  Yılmaz, "Bu süreç, psikolojik olarak çok yıpratıcı. Belgelerimiz tam, hiçbir  şekilde bilgi alamıyoruz. Sürecin ne kadar daha uzatılacağını bilmiyoruz. Yeni  bebeğimiz oldu, eşim ve oğlumu Türkiye'de bırakıp gelmek zorunda kaldım." diye  konuştu.
 
 
Aile birleşimi için şartlar ağırlaştırıldı
 
Belçika'da yaşayan Türklerin, evliliklerinin ardından eşlerini ülkeye  getirebilmesi için birtakım şartları yerine getirmesi gerekiyor.
 
Belçika'nın 2011 ve 2016 yıllarında aile birleşimi mevzuatında yaptığı  kısıtlayıcı değişikliklerin aile birleşimi yapmak isteyen bireyler için ağır  şartlar getirdiği görülüyor. Belçika Federal Göç Merkezinin Haziran 2017'de  hazırladığı "Aile Birleşimi Hakkı" başlıklı rapor da yeni getirilen  kısıtlamalarla ortaya çıkan zorluklara dikkati çekiyor.
 
Başvuru yapanları zorlayan ilk husus 2011 yılında yaş sınırındaki  değişiklikle ortaya çıkıyor. Mevzuat değişimi sonucu aile birleşimi başvurusu  yapan eşte aranan 18 yaş şartı, 21’e yükseltildi.
 
Öte yandan, başvuru yapan kişinin gelirinin asgari Sosyal Uyum  Ödeneği’nin en az yüzde 120’si oranında olması şartı da mevzuata eklenen maddeler  arasında yer alıyor.
 
Aile birleşimi için 2017 yılı itibarıyla başvuran eşte aranan düzenli  gelirin en az bin 428 avro olması şartı koşuluyor. Belçika’da yaşayan eşin  kazancının belirlenmesinde geçici iş sözleşmesi, deneme süresinde elde edilen  gelirler ile sosyal çalışmalardan kaynaklanan gelir, aile yardımı, genel işsizlik  maaşı ve eğitimi tamamladıktan sonra iş buluncaya kadar verilen bekleme maaşının  da kapsam dışı tutulması, başvuru yapan kişinin karşılaştığı engelleri  arttırıyor.
 
Ülkede 2016 yılında yapılan değişikliklerin de aile birleşimine etki  edecek önemli kısıtlamaları beraberinde getirdiği dikkati çekiyor.
 
Bu çerçevede üçüncü ülke vatandaşı bir kimsenin başvurusunun  değerlendirilme süresinin 6 aydan 9 aya uzatıldığı ortaya çıkıyor. Bu süre  istisnai durumlarda ikişer kez üçer ay olmak üzere toplamda 15 aya kadar  uzatılabiliyor.
 
Mevzuata göre aile bireylerine verilen geçici oturum hakkı 3 yıldan 5  yıla uzatılsa da evli kişilerin tek başına oturum hakkını elde edebilmeleri için  eşleriyle en az üç yıl evli kalmaları ve bunun bir yılını Belçika’da geçirmiş  olmaları gerekiyor.
 
Diğer yandan, geçici oturum hakkı verilen üçüncü ülke vatandaşlarının  aile bireylerinden Belçika’da geçirdikleri ilk yıl boyunca, Belçika toplumuna  uyum sağlamaya gönüllü olduğuna dair kanıtlar isteniyor. Bireylerin zorunlu  olarak uyum kurslarını katılması gerekiyor.
 
Rakamlar kısıtlamaların Türkleri etkilediğini gösteriyor
 
Belçika'daki Türk kökenli vatandaşların aile birleşimine yönelik  getirilen kısıtlamaların etkisini gösterdiği raporda verilen rakamlarda  görülüyor.
 
Raporda, Türkiye'den Belçika'ya aile birleşiminin sağlanması için  verilen vize sayısının, belirtilen kısıtlamalar getirilmeden önce 2011 yılında  bin 265 olduğu belirtiliyor. Tüm kısıtlamalar uygulamaya girdikten sonra 2016  yılında ise bu rakam yüzde 63,5'lik azalmayla 461'e düştü.
 
Belçika'da yaşayan Türk kökenli vatandaş sayısının 268 bin 500  civarında olduğu göz önünde bulundurulduğunda 2016'daki rakamın ne kadar düşük  olduğu daha belirgin bir hal alıyor.
 
Ağırlaştırılan şartların oluşturduğu caydırıcı etken ve zorluklar,  aynı zamanda vize başvurusu sayısındaki düşüşlerle de kendini gösteriyor.
 
Raporda, kısıtlamaların uygulanmaya başladığı 2011-2016 yıllarında  vize başvuru sayısının yüzde 53 oranında azaldığı gözleniyor. 2011 yılında bin  588 olan vize başvurusu sayısı, 2016'da 747'ye düşüyor.
 
  
 
 
 

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