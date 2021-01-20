Bekçilik sınavı kaç dk, saat? MEB bekçilik sınavı giriş belgesi (sınav yerleri) alma süreci merak ediliyor!

Bekçilik sınavı ile ilgili araştırmalar yoğunlaştı. Arama motorları üzerinden bekçilik sınavı kaç dakika, giriş belgesi nasıl alınır, gibi sorular arttı. Saatler kala binlerce bekçi adayı heyecan içinde aramalarını sürdürüyor. Bekçiliği sınav yerleri 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınav yerleri MEB'in internet sitesi üzerinden giriş yapılarak e-Devlet ekranından öğrenilecek. MEB.gov.tr'deki "2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı" bölümüne tıklandıktan sonra açılan e Devlet ekranında T.C. Kimlik No ve e-Devlet Şifresi bilgileri doldurulacak.

Bekçilik sınavı için az bir süre kaldı. 20 Ocak bekçilik sınavı için heyecan dorukta. Adaylar sınava az bir süre kala bekçilik sınavı kaç dakika sürecek, sınav giriş belgesi nasıl alınır, gibi sorularının yanıtlarını arıyor. Bekçi olmak isteyen adayların giriş yapacağı bekçilik sınavı bugün saat 14.00’da başlayacak. bekçilik sınavı kaç dakika, saat?

Bekçilik sınavı kaç saat (dakika)?

Bugün gerçekleşecek olan bekçilik sınavı saat 14.00'da başlayacak ve 120 dakika sürecek.

MEB üzerinde bekçilik sınav giriş belgesi nasıl alınır?

2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 20 Ocak 2021 Çarşamba günü, saat 14.00'te gerçekleştirilecektir.

2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınav yerleri MEB'in internet sitesi üzerinden giriş yapılarak e-Devlet ekranından öğrenilecek. MEB.gov.tr'deki "2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı" bölümüne tıklandıktan sonra açılan e Devlet ekranında T.C. Kimlik No ve e-Devlet Şifresi bilgileri doldurulacak.

Bugün gerçekleşecek 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı'nda sınav salonuna sokulması yasak olan eşyalar ilgili kurumlar tarafından duyuruldu. Sınava katılacak olan adaylar sınav salonuna sadece etiketi çıkarılmış şeffaf su şişesi, siyah uçlu kurşun kalem, silgi ve kalemtıraş ile girebilecekler.

Onun dışında hiçbir eşya sınav salonuna alınmayacak. Ancak hasta veya engelli adayların kullanmak zorunda olduğu cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, kan şekeri ölçüm cihazı gibi) bu yasağın dışında tutuluyor.

Bekçilik sınavı nasıl olacak?

Sınavda çoktan seçmeli 5 (beş) seçenekli testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı kullanılacak.

Kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, kan şekeri ölçüm cihazı ve benzeri) hariç sınava gelirken yanlarında; çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe,bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlarla, depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, databank, sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not defteri vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri bulunan adaylar sınav binasına alınmayacak.

Adaylar sınava gelirken yanlarında iki adet siyah uçlu kurşun kalem, silgi ve kalemtraş bulunduracaklar. Ayrıca adaylar sınava bandajı çıkarılmış şeffaf şişe içinde su getirebilecekler.

Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, geçerlik süresi devam eden pasaport veya sürücü belgesi) ile girecekler. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacak.

Adaylar, nüfus müdürlüklerince verilen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu- karekodlu geçici kimlik belgesi/ T.C. kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabilecek.

Sınav sonuç bilgileri 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak.