Bekçilik sınav soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? 2021 bekçilik yazılı sınav soru ve cevap anahtarı…

Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan bekçilik sınavı soruları ve cevap anahtarları sabırsızlıkla bekleniyor. 100 sorunun sorulduğu sınav, toplamda 120 dakika sürdü. Bekçilik sınavı sonuçları öncesinde soru ve cevap anahtarı ile adaylar, alacakları puana yönelik tahminde bulunabilecek. Peki, bekçilik sınav soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? Bekçilik sınav sonuçları ne zaman belli olur?
Bekçilik sınav soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak?
2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı soru ve cevap anahtarı 22 Ocak Cuma günü yayımlanacak. Bekçilik sınav soruları, https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.
Bekçilik sınav sonuçları ne zaman belli olur?
Bekçilik sınav sonuçları 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.