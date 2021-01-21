Bekçilik sınav soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? 2021 bekçilik yazılı sınav soru ve cevap anahtarı…

Çarşı ve Mahalle bekçiliği alımı kapsamında uygulanan yazılı sınav soruları ve cevap anahtarının ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Bekçilik soruları ve cevap anahtarı adayların sınav sonuçlarına yönelik ipucu vereceğinden sabırsızlıkla bekleniyor. Bekçilik yazılı sınavı sonuçları ise yapılan değerlendirmenin ardından erişime açılacak. Bekçilik sınavında 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek. Peki, bekçilik sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan bekçilik sınavı soruları ve cevap anahtarları sabırsızlıkla bekleniyor. 100 sorunun sorulduğu sınav, toplamda 120 dakika sürdü. Bekçilik sınavı sonuçları öncesinde soru ve cevap anahtarı ile adaylar, alacakları puana yönelik tahminde bulunabilecek. Peki, bekçilik sınav soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? Bekçilik sınav sonuçları ne zaman belli olur?

Bekçilik sınav soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak?

2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı soru ve cevap anahtarı 22 Ocak Cuma günü yayımlanacak. Bekçilik sınav soruları, https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

Bekçilik sınav sonuçları ne zaman belli olur?

Bekçilik sınav sonuçları 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.