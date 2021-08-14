Bebeklerin gece kesintisiz şekilde uyumasını sağlayan ipuçları

Yeni doğan dönemini atlatmış bebekler, tahmin edilenin aksine aslında geceleri uzun saatler boyunca kesintisiz uyuyabilir. Ancak bebeğiniz geceleri hiçbir sıkıntısı ya da bir ihtiyacı olmadığı halde sık sık uyanıyor, tekrar uyumakta sıkıntı yaşıyorsa uyku sorunu yaşıyor olabilir. Uyku Danışmanı Pınar Sibirsky, bebeklerde bu sorunu aşmanın ipuçlarını ebeveynlerle paylaştı.

0-4 Yaş Uyku Danışmanı Pınar Sibirsky, yeni doğan dönemini atlatmış olan bir bebeğin aslında hiçbir ihtiyacı veya sıkıntısı olmadığı halde gece boyunca defalarca uyanmasının ve kendi kendine uykuya dönememesinin bebekte bir uyku sorunu yaşandığına dair bir işaret olabileceğinin altını çizdi.

Sibirsky, bebeklerin uykularının kesintiye uğramasına neden olan temel nedenleri şöyle özetledi: “Hatalı uyku ilişkilendirmeleri, bebeklerde uyku sorunu yaşanmasının en önemli nedenidir. Eğer bebeğinizi sallayarak uyutuyorsanız bebeğiniz sallanma ile uykuyu ilişkilendirmiş demektir. Yani uyuyabilmek için sallanmaya ihtiyacı vardır. Bu nedenle gece her uyanışında uykuya devam edebilmek için yine sallanmaya ihtiyaç duyar. Aynı şey emerek, kucakta gezerek hatta yatağında ama pışpışlanarak uyuyan bebekler için de geçerlidir.”

Yorulan bebek uykuya zor geçiyor

Aşırı yorgun ve geç yatışın, bebeklerde uyku sorunu yaşanmasının en önemli ikinci nedeni olduğunu söyleyen Sibirsky, 'Daha çok yorulsun daha iyi uyur' veya 'Ne kadar geç yatarsa o kadar geç kalkar' gibi düşüncelerin bebeklerin uykusu söz konusu olduğunda ne yazık ki tam tersine işlediğini söyledi. Kaldırabileceğinden daha uzun saatler uyanık kalan bebeğin vücudunun stres hormonu salgıladığını anlatan Sibirsky, bebeğin vücudundaki bu hormonun da etkisiyle hem uykuya çok zor geçtiğini hem de gece boyunca çok sık uyandığını belirtti.

“Bebeklerin uykuya yatırıldıklarında ağlamalarının nedenlerinden biri de uyku öncesi rutinlerine yeterince zaman ayrılmamış ve bebeğin uykuya yeterince hazırlanmamış olmasıdır” diyen Sibirsky, bebekleri hareketli bir aktiviteden alıp hemen yatağa koymanın uykuya dalışlarını zorlaştırdığını ifade etti.

Desteksiz uyumayı öğrenen bebek kendi kendine uykuya dönebilir

Pınar Sibirsky, bebeklerinin uykularını olumsuz şekilde etkileyen faktörlerin biraz özen ve sabırla tersine çevrilebileceğini ve bebeklerin gece boyunca çok daha uzun saatler kesintisiz uyumaları sağlanabileceğini hatırlattı.

Bunun için öncelikle bebeğe yatağında desteksiz uyumayı öğretmek gerektiğini anlatan Sibirsky, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bebeğiniz desteksiz uyumayı öğrendiği zaman gece uyansa bile eğer bir sıkıntısı ya da ihtiyacı yoksa desteksiz bir şekilde uykuya dönmeyi başarabilir. Bu becerinin temeli, bebeğin yatakta kendini sakinleştirebilmeyi öğrenmesine dayanır. Farklı desteklerle yatağa uyur halde konmaya alışmış olan bebekler, yatağa uyanık yattıkları ilk zamanlarda ağlayarak bu değişikliği protesto eder. Bu noktada ebeveynlerin bebeğin yanında olması ve güven vermesi çok önemlidir. Uyku eğitimi verirken bebekte herhangi bir güven kaybı yaratmamak dikkat edilmesi gereken en hassas noktadır.”

Her uykudan önce bebeğinizin yaşına uygun rutinler uygulayın