Bebeklerde karın ağrısı; ilk aylarda sık sık karşılaşılan bir durum olmakla beraber şiddetli ağlamaya sebep olan bir sorundur. Bebeklerde karın ağrısı, bebeklerin konuşamamasından ötürü genel olarak ağlama krizleri ve huzursuzluk duyguları ile ortaya çıkar. Karnı ağrıyan bebekler; ağlar, uykuya dalarken çok zorluk çeker, ayaklarını karnına doğru çeker ve bu duruma karında şişlik eşlik eder. Tüm bu semptomlarla beraber bebeklerde kusma da görülebilir. Peki, Bebeklerde karın ağrısı neden olur, nasıl geçer? İşte bebeklerde karın ağrısı ile ilgili bilmeniz gerekenler...

Karın ağrısının sebepleri, yaşa ve duruma göre farklılık gösterebilir. Bebeklerde ilk aylarda infantil kolik hastalığına bağlı olarak karın ağrısı sıkça görülür. 4. ay sonrasında daha çok üriner enfeksiyon ya da gastroenterit gibi sebeplerden ötürü karın ağrısı problemi meydana görülebilir.

BEBEKLERDE KARIN AĞRISI NEDEN OLUR?

Bebeklerde ortaya çıkan karın ağrısının nedeni çoğu zaman kolik ya da kabızlık gibi sorunlardan ötürü meydana gelmektedir. Bilhassa bebekler meydana gelen ağrıları anlatamadıkları için çok daha fazla huysuz olurlar. Bu yüzden bebeklerdeki karın ağrısının tanısının konması ve tedavisinin yapılması çok zor bir süreçtir. Bebeklerde bulunan karın ağrısı, belli zamanlarda ortaya çıkar ve kendi kendine geçer. Fakat bu durum kimi zaman devamlı şekilde sürmektedir. Böyle bir durum karşısında doktora gidilmesi çok önemlidir.

Bunun nedeni, devamlı süren karın ağrısının altında değişik bir rahatsızlık olmasıdır. Karın kısmındaki ağrıların hangi bölgede olduğu çok önemlidir. Devamlı süren bu ağrılarda bebeğin o bölgede bulunan organlarıyla alakalı hastalıkları olabilmektedir. Türlü iltihap ve bakteriler, viral hastalıklar gibi pek çok etken bebeklerde karın ağrısına sebep olmaktadır.

BEBEKLERDE KARIN AĞRISI NASIL GEÇER?

Bebeklerde karın ağrısının geçmesi için bazı kolay teknikler vardır. Bunlar ise;

- Nazik bir şekilde hareket ettirmek önemlidir. Daha sonra sıcak banyo yaptırmak bebeğe iyi gelecektir. Bununla beraber bebeğin çevresindeki hareketler sınırlandırılarak, odadaki ışık azaltılmalıdır.

- Bebek emzirilirken dik bir şekilde tutulması gerekir. Bebek emerken, çok hava yutmasının önüne geçebilmek adına mümkün olabildiğince bebek dik bir şekilde tutulmalıdır. Bununla beraber bebeğin karnını gereksiz şişirmemek adına ufak bir biberon kullanılabilir.

- Karın ağrısı için en önemli teknik ise; karına masaj yapmaktır. Bebeğin karın kısmına ılık zeytinyağı ile masaj yaparak, karın ağrısını hafifletmek mümkündür.