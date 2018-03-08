Bebeği daha doğmadan kucağa almanın yolu bulundu

Rusya'da kurulan 'Embriyo 3D' isimli şirket, anne karnındaki bebeğin ultrason fotolarından faydalanarak bilgisayarda son derece ayrıntılı bir modelini oluşturuyor.
Bu modeller 3D yazıcılarla şekle şemale kavuşturuluyor.
Embriyonun modeli 3 boyutlu olarak plastiğe ve hatta altın, gümüş, platin gibi değerli madenlere basılabiliyor. ?
You can now get a 3D model of your unborn child https://t.co/6ZpRVkXKZo pic.twitter.com/xp6xjZ26C3— RT (@RT_com) 8 Mart 2018
BİR ARKADAŞINA YARDIM ETMEK İÇİN BAŞLADI
3 boyutlu baskıda embriyonun yüzü, elleri, ayakları ve hatta göbek bağı son derece net ve ayrıntılı şekilde hasıl oluyor.
'Embriyo 3D' isimli şirketin başkanı İvan Gridin, bebek bekleyen arkadaşlarının yaşadıkları kaygı sendromları karşısında aklına bu fikrin geldiğini belirtti.
Gridin esin kaynağını şöyle anlattı: ''Veronika adında bir arkadaşım var. Karnındaki bebeğin sağlığıyla ilgili çok endişeliydi, 'keşke onu görebilsem' diyordu. Defalarca ultrasona girdi, ama bu onu tatmin etmedi. Ben de yeni teknolojiler ve 3D yazıcılarla ilgileniyordum. 'Hadi, senin bebeği basalım' dedim.'' (sputnik)