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BDDK duyurdu! İptal edildi

AA |  30 Aralık 2020 Çarşamba - 9:45 | Son Güncelleme : 30 12 2020 - 9:45

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan izin iptali kararı geldi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. BDDK, Atak Faktoring AŞ'nin faaliyet izninin iptal edilmesine karar verildi.


BDDK'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararına göre,  Atak Faktoring AŞ'nin faaliyet izni, şirketin kendi talebi doğrultusunda iptal  edildi.
 
Söz konusu karar, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri  Kanunu uyarınca alındı.

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Atak Faktoring BDDK iptal
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