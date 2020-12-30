BDDK duyurdu! İptal edildi
AA | 30 Aralık 2020 Çarşamba - 9:45 | Son Güncelleme : 30 12 2020 - 9:45
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan izin iptali kararı geldi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. BDDK, Atak Faktoring AŞ'nin faaliyet izninin iptal edilmesine karar verildi.
BDDK'nin Resmi Gazete
'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararına göre, Atak Faktoring AŞ'nin faaliyet izni, şirketin kendi talebi doğrultusunda iptal edildi.
Söz konusu karar, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu uyarınca alındı.