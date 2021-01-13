BBP Genel Başkanı Destici: Cumhur İttifakı ile birlikte olduğumuzu kararlılıkla vurguluyorum

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "BBP olarak milli iradenin, devletin bekasının, ülkenin bütünlüğünün, milletin istiklalinin ve istikbalinin yanında olduğumuzu, Cumhur İttifakı ile birlikte olduğumuzu bir kere daha kararlılıkla vurguluyorum" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Destici, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 1,5 saate yakın bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızla uzun, verimli, faydalı bir görüşme gerçekleştirdik. Azerbaycan 'dan, Kıbrıs 'a, Doğu Türkistan'dan Suriye 'ye kadar dış politikada pek çok konuyu da istişare etme fırsatı bulduk. Özellikle Azerbaycan, Ermenistan savaşında Türkiye'nin katkısı ve kazanılan zaferdeki pay için kendilerine bir kere daha teşekkür ettim.

Yine aynı şekilde Libya , Doğu Akdeniz ’deki, Suriye’nin kuzeyindeki Türkiye'nin duruşu, terörle mücadele konusunda tam desteğimizi vurguladım. Burada Türkiye'nin çok başarılı, milli adımlar attığı konusundaki fikrimizi ifade ettim. Türkiye bu saydığım adımlarda son yıllarda çok önemli ve başarılı adımlar attı. Bu adımların sürdürülmesi lazım. Siyasetteki üslup da bunun için de önemli. Konu dış mesele olduğu zaman 'ben bu ülkenin vatandaşıyım, ben Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin vatandaşıyım, ay yıldızlı al bayrağın altında bir ve beraber yaşama iradesi ortaya koyuyorum' diyorsanız, o zaman bu dış meselelerde kimin Cumhurbaşkanı, kimin hükümet olduğuna bakmadan herkesin sonuna kadar destek olmak gibi bir mecburiyeti vardır."

'CUMHUR İTTİFAKI İLE BİRLİKTEYİZ'

Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme kapsamında gündemde olan yargı, ekonomi ve demokratikleşme ile seçim kanunu ve ittifaklarla ilgili görüşlerini de ilettiklerini ifade ederek, şunları kaydetti: