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Bazı üniversitelerin bünyesinde yeni fakülte ve enstitüler kuruldu

AA |  23 Ekim 2020 Cuma - 1:53 | Son Güncelleme : 23 10 2020 - 1:53

Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı fakülte ve enstitü kurulması ve kapatılmasıyla adlarının değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre,  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesine bağlı Spor Bilimleri Fakültesi, Balıkesir  Üniversitesine bağlı Hukuk Fakültesi, Kayseri Üniversitesine bağlı Sağlık  Bilimleri Fakültesi, Hitit Üniversitesi ve İstanbul Gedik Üniversitesine bağlı  lisansüstü eğitim enstitüleri kuruldu.
 
Kapatılan enstitüler
 
Hitit Üniversitesine bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri  Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile İstanbul Gedik Üniversitesine bağlı  Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri  Enstitüsünün kapatılması kararlaştırıldı.
 
Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Mühendislik Fakültesinin adı   Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi olarak değiştirildi.

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