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Bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? Emekli maaşları ne zaman yatacak?

07 Temmuz 2021 Çarşamba - 10:25 | Son Güncelleme : 07 07 2021 - 10:25

Milyonlarca emekli bekliyordu ve belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıkladı. Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri ile emekli maaşlarının hesaplara yatırılılacağı tarih belli oldu. Peki, Bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? Emekli maaşları ne zaman yatacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin ödeneceği tarih...


12 milyon emekli beklediği haber geldi. Emeklilerin maaşları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin ödeneği tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıkladı. Peki, Bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? Emekli maaşları ne zaman yatacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin ödeneceği tarih...
 
 
KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK? 
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz tarihleri arasında ödeneceğini söyledi.
 
EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE ÖDENECEK Mİ? 
 
Emekli ve hak sahiplerinin Kurban Bayramı ikramiyeleri ile birlikte zamlı olarak emekli aylıklarının; SSK emeklileri için 13-14 Temmuz tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklileri için de 16 Temmuz’da hesaplara yatırılacağını söyleyen Bilgin, Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşların ise Temmuz ayı farkının, Ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin 15 Temmuz’da birlikte ödeneceği bilgisini verdi.
 
Bakan Bilgin, “Ülke ekonomisinin kalkınmasına katkıda bulunan, üreten ve alın teri döken her bir emeklinin bayram ikramiyesinin hayırlı olmasını diliyorum. Emeklilerimizin ve ailelerinin bayramlarını şimdiden tebrik ediyorum” dedi.
 
KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYELERİNİN ÖDENECEĞİ TARİH
 
SSK kapsamında aylık alanların zamlı 2021/Temmuz dönemi aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri ödeme günü ise şöyle:
 
“17, 18, 19, 20, 21 Temmuz 2021 olanların 13 Temmuz 2021. 22, 23, 24, 25, 26 Temmuz 2021 olanların 14 Temmuz 2021”

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