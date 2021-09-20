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Bayraktar DİHA TEKNOFEST'te ilk kez sergilenecek!

20 Eylül 2021 Pazartesi - 14:51 | Son Güncelleme : 20 09 2021 - 15:00

BAYKAR Savunma son paylaşımıyla sosyal medyada büyük merak uyandırdı. Atatürk Havalimanı'nda yarın başlayacak TEKNOFEST'te ilk kez DİHA görücüye çıkıyor.


Dikey İniş-Kalkışlı İnsansız Hava Aracı Bayraktar DİHA'nın katılımcılarla buluşacağını duyuran BAYKAR'ın paylaşımı ise kısa sürede büyük beğeni topladı.
 
Yeni DİHA'nın TCG Anadolu Amfibi Çıkarma gemisi üzerinde konuşlandırılması planlanıyor.
 
"ATATÜRK HAVALİMANI'NDA BULUŞALIM"
 
BAYKAR'ın sosyal medya hesabından yapılan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
 
Dikey İniş-Kalkışlı İnsansız Hava Aracı #BayraktarDİHA ilk kez #TEKNOFEST2021'de Baykar standında sizlerle buluşacak. Geleceğe tanıklık etmek istiyorsan, yarın Atatürk Havalimanı'nda buluşalım!
 
Bayraktar DİHA, keşif ve istihbarat görevlerinde faaliyetler yürütebilecek, Taktik İHA sınıfında bir hava aracı olarak geliştiriliyor.
 
Araç, otomatik seyir uçuşu, otonom kalkış, otonom iniş ve yarı otonom seyir uçuşu yapabilecek. Elektrik motorlarıyla kalkış yaptıktan sonra seyir uçuş moduna geçecek, seyir uçuş modunda sadece yakıt motoru aktif halde bulunacak.
 
İniş modu için dikey iniş, gövde üzerine iniş ve paraşütlü iniş olmak üzere üç farklı opsiyon bulunmakta. Hava aracı, otomatik rota takibi, hedef takibi, çember atma ve eve dönüş modlarını gerçekleştirebilen uçuş kontrol sistemine sahip.
 
 

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Bayraktar DİHA DİHA Bayraktar TEKNOFEST
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