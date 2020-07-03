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Batı Şeria'da 5 günlük genel karantina başladı

AA |  03 Temmuz 2020 Cuma - 11:27 | Son Güncelleme : 03 07 2020 - 11:27

İşgal altındaki Batı Şeria'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında görülen artış nedeniyle 5 gün boyunca genel karantina uygulaması başladı.


Filistin yönetiminin aldığı kararla, Kovid-19'un ikinci dalgasından  korunmak için uygulanan karantina tedbirleri kapsamında güvenlik güçleri  tarafından kentler arasına bariyerler konularak geçişler kapatıldı.
 
Filistin Hükümet Sözcüsü İbrahim Mulhim, 1 Temmuz'da Ramallah'ta  düzenlediği basın toplantısında, 3 Temmuz Cuma gününden itibaren Batı Şeria'daki  11 kentin 5 gün boyunca kapatılacağını, bu kapsamda şehirlerarası ve şehir içi  ulaşımın da durdurulacağını duyurmuştu.
 
Mulhim, fırın, eczane ve bakkalların ise yasağın kapsamı dışında  tutulacağını ifade etmişti.
 
Filistin Sağlık Bakanlığı, son olarak işgal altındaki Doğu Kudüs dahil  ülkedeki vaka sayısının 3 bin 417'ye, can kaybının ise 12'ye yükseldiğini  açıklamıştı.
 

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